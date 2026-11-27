Star Trek IX: Vzpoura, FOTO: © 1998 Paramount Pictures, distr. TV Nova Star Trek IX: Vzpoura, FOTO: © 1998 Paramount Pictures, distr. TV Nova Star Trek IX: Vzpoura, FOTO: © 1998 Paramount Pictures, distr. TV Nova Star Trek IX: Vzpoura, FOTO: © 1998 Paramount Pictures, distr. TV Nova Star Trek IX: Vzpoura, FOTO: © 1998 Paramount Pictures, distr. TV Nova Star Trek IX: Vzpoura, FOTO: © 1998 Paramount Pictures, distr. TV Nova
Devátý díl série Star Trek IX: Vzpoura (1998) měl být po temném Prvním kontaktu odlehčenější a uvolněná nálada byla znát i v zákulisí. Komandér Riker se v něm po více než deseti letech objevil bez vousů, k čemuž Jonathana Frakese přiměly dopisy fanynek. Samotná premiéra pak přinesla nečekanou chvilku pro Marinu Sirtis, která přiznala, že během promítání usnula. Picard proti vlastní flotile i oholený Riker
Kapitán Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) dostane rozkaz, který porušuje základní směrnici Hvězdné flotily, protože má pomoci s násilným vysídlením šesti set mírumilovných obyvatel planety Ba’ku, jejíž prostředí působí jako pramen mládí. Picard se ale proti nadřízeným i spojencům z rasy Son’a postaví a spolu s posádkou včetně androida Data (Brent Spiner) a komandéra Rikera (Jonathan Frakes) rozjede otevřenou vzpouru.
Když se rodil scénář, padl podle jedné z verzí návrh, že by Picard v průběhu děje Data zabil. Spiner rozhodnutí údajně naplno podporoval, připadal si totiž na postavu nestárnoucího androida už moc starý, jenže Stewart konec vetoval. Spiner pak prý dostal scénář s žertovným vzkazem, aby měl příště víc štěstí. Stewart se ostatně netajil vlastním pohledem na příběh a později prohlásil, že kdyby velel on sám a ne Picard, obyvatele planety Ba’ku by přestěhoval. Při propagaci filmu také pobavil přiznáním, že k operetě Gilberta a Sullivana, kterou v jedné scéně zpívá, nemá skoro žádný vztah a mnohem raději sleduje kreslený seriál Beavis a Butt-Head.
S oholením si Frakes, jediný herec ze seriálu Star Trek: Nová generace, který režíroval i celovečerní filmy této posádky, přidělal práci. Oholil se totiž předem, a tak v záběrech, kde Riker vousy ještě má, musel nosit falešné.
Schwarzenegger v padouchově kůži i Dantovo Peklo
Hlavního padoucha Adhara Ru’afa si zahrál F. Murray Abraham, úplně první nabídku na tuto roli ale údajně dostal Arnold Schwarzenegger. Na konkurz na Ru’afa dorazil i Anthony Zerbe a tvůrci ho původně považovali za nejlepší volbu. Místo čtení replik ze scénáře ale začal recitovat Dantovo Peklo a teprve pak plynule přešel k filmovému textu. Frakes i producenti z něj byli nadšení a jednomyslně mu svěřili roli viceadmirála Doughertyho.
Ženskou hlavní roli Anij produkce údajně nabídla nejprve Sally Field, nakonec ji ale získala Donna Murphy, která později v pohádce Na vlásku namluvila matku Gothel, tedy další postavu posedlou věčným mládím. V malé roli jednoho z válečníků Son’a se ve snímku mihl kytarista Tom Morello ze skupin Rage Against the Machine a Audioslave. Naopak smůlu měli herci ze seriálu Star Trek: Hluboký vesmír devět Armin Shimerman a Max Grodénchik, jejichž natočené scény ze střižny vypadly. Frakes navíc marně usiloval o to, aby se ve filmu vrátil John de Lancie jako všemocný Q.
Plastická chirurgie i zapomenutý Stardust
Aby scéna, v níž si Ru’afo nechává natahovat kůži přes hlavu, působila věrohodně, vyrazili producent Rick Berman a několik maskérů na kliniku plastické chirurgie. Přímo na místě tam sledovali skutečné operace a sbírali nápady. Zvukaři si zase při natahování kůže vypomohli obyčejným zvukem nabíjejícího se blesku fotoaparátu.
Původní podoba filmu se přitom od výsledku výrazně lišila. První verze scénáře se jmenovala Stardust a Picard v ní pátral po bývalém spolužákovi z akademie Hughu Duffym, který se stal odpadlíkem a chtěl rozpoutat válku s Romulany. Na konci příběhu byl Picard zatčen a degradován.
Natáčení v horách i zrušená televizní premiéra
Natáčení probíhalo od konce března do začátku července 1998 v Kalifornii, kde se štáb dostal dokonce až do tří tisíc metrů nad mořem. Záběr, v němž Dat vchází do vody, vznikl u kalifornského jezera Convict Lake.
Všechny vesmírné scény byly podle všeho poprvé v sérii kompletně počítačové, tentokrát se ale točilo bez studia Industrial Light & Magic, které bylo zaneprázdněné filmy Drtivý dopad a Star Wars I: Skrytá hrozba. Snímek navíc jako jediný do té doby nikde neuvádí hvězdné datum. S filmem se pojí i dvě výrazné události ze skutečného světa: DeForest Kelley, doktor McCoy z původního Star Treku, zemřel 11. června 1999, přesně půl roku po premiéře. Televizní premiéra filmu na stanici NBC pak měla proběhnout 16. září 2001, kvůli útokům z 11. září ji ale zrušili.
Sci-fi film Star Trek IX: Vzpoura vysílá stanice Nova Action v pátek 27. listopadu od 20:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).