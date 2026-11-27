Také letos bude Měřín plný betlémů. Děti čeká hra o malou odměnu
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Také letos bude Měřín plný betlémů. Děti čeká hra o malou odměnuZdroj: Betlémská cesta
Článek byl publikován 27.11.2026 18:27
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