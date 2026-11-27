Piloti jsou na okruhu už od čtvrtka, kdy absolvovali první mediální povinnosti. Dnes začíná oficiální program, což znamená, že dění v Kataru budou sledovat miliony diváků. V posledních dnech a týdnech je situace na Blízkém východě klidnější, a to i v důsledku amerických kongresových voleb.
Předskokanem F1 v Kataru byla nedávno MotoGP a dění na trati i mimo ni proběhlo bez problémů. Liberty Media si tehdy mohla otestovat, jak by mohl vypadat nadcházející víkend. Piloty, novináře i diváky o bezpečnosti situace ujistil také prezident katarské automobilové a motocyklové federace.
„Lidé, kteří nežijí v Kataru, jsou nervózní, protože nevidí každodenní realitu, která zde panuje. Víkend MotoGP přispěl k tomu, aby si F1 otestovala, co se může stát, a zároveň uklidnil i mediální zprávy. Uvědomujeme si však, že v dnešním světě nikdo nedokáže poskytnout stoprocentní záruky. Spolupracovali jsme s katarskou vládou, aby dostatečně vysvětlila, jaká je situace v zemi,“ řekl Abdul Latif Al Mannai.
Carlos Sainz médiím potvrdil, že piloti byli informováni a poučeni o evakuačním plánu pro případ, že by se situace během následujících tří dnů vyostřila.
„Poskytli nám stručné informace o tom, co se bude dít, pokud se budeme muset evakuovat. Osobně jsem dostal pouze tyto informace, proto nemohu říct nic víc,“ doplnil Španěl.
Jak se tedy ukázalo, jezdci byli informováni o evakuačním protokolu, novináři a zástupci médií však nikoli. Víkend v Kataru pokrývá výrazně méně novinářů a televizních štábů než obvykle. Z velkých a významných televizních stanic na místě chybí Canal+ či Sky Deutschland.
Listopadový závod MotoGP měl následující bezpečnostní protokol v případě poplachu, přičemž F1 má pravděpodobně velmi podobný:
1. Okamžitě vyhledejte úkryt, nedívejte se z okna a nenatáčejte videa.
2. Pokud se nacházíte v hotelu, ať už ve dne, nebo v noci, přesuňte se do bezpečnostní zóny a použijte schody. Nepoužívejte výtahy. Pokud se do zóny nedostanete včas, zůstaňte ve svém patře ve vnitřní části budovy, mimo dosah oken, a posaďte se ke vnitřní stěně. Pokud nemůžete opustit pokoj, zůstaňte při zemi na vzdálenější straně od okna.
3. Pokud jste na okruhu, jděte do nejbližší bezpečné budovy vašeho týmu. Pokud se do ní nedokážete dostat, lehněte si na zem a zakryjte si hlavu.
4. Pokud jste ve vozidle, přidejte plyn a jeďte k nejbližší budově. Pokud se v blízkosti žádná budova nenachází, skrčte se a zakryjte si hlavu.
5. Jakmile hrozba pomine, nedotýkejte se úlomků a nic nefotografujte. Kontaktujte záchranáře a dostaňte se ke svému týmu, abyste ověřili, zda jsou všichni v pořádku.