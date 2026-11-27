Padesátka, FOTO: © Ateliér Vavfilm, distr. FTV Prima Padesátka, FOTO: © Ateliér Vavfilm, distr. FTV Prima Padesátka, FOTO: © Ateliér Vavfilm, distr. FTV Prima Padesátka, FOTO: © Ateliér Vavfilm, distr. FTV Prima Padesátka, FOTO: © Ateliér Vavfilm, distr. FTV Prima Padesátka, FOTO: © Ateliér Vavfilm, distr. FTV Prima Padesátka, FOTO: © Ateliér Vavfilm, distr. FTV Prima Padesátka, FOTO: © Ateliér Vavfilm, distr. FTV Prima Padesátka, FOTO: © Ateliér Vavfilm, distr. FTV Prima Padesátka, FOTO: © Ateliér Vavfilm, distr. FTV Prima
Komedie Padesátka znamenala v roce 2015 celovečerní režijní debut herce Vojtěcha Kotka. Během natáčení v mrazivém Špindlerově Mlýně se tvůrci potýkali s úbytkem sněhu a do příběhu museli zakomponovat řadu reálných souvislostí i rodinných vztahů samotných herců. Svádění starších žen a tajemství z roku 1977
Děj bizardní a lehce hořké komedie se točí kolem rodiny Bulánů z fiktivní krkonošské boudy Vichrovky. Zestárlý otec Pavka (Ondřej Pavelka) je fanatickým běžcem na lyžích a upíná se k tradičnímu běžkařskému závodu Tříkrálová padesátka. Jeho syn Jura (Jakub Prachař) mu však přináší jen starosti a zklamání. Nejenže nikdy není schopen náročný závod s hůlkami na sněhu doběhnout, ale ještě má ostudnou zálibu ve stárnoucích ženách, kterým obvykle bývá kolem padesáti let.
Během čtyřiadvaceti hodin před samotným závodem navíc na Vichrovku dorazí sebevědomý manažer Jan Hilský, jenž hledá svého skutečného biologického otce, což rozhýbe vzpomínky a dávná propletená tajemství několika postav, sahající do komunistických hor 70. let.
Vojtěch Kotek vycházel z původní divadelní hry, kterou vytvořil spolu se scenáristou Petrem Kolečkem pro A studio Rubín. Na filmové plátno proto povolal i řadu herců, se kterými příběh zkoušel už na divadelních prknech. Během prací před kamerou navíc chystal z preventivních důvodů hned dvě odlišné verze celého filmu – jednu peprnější a otevřenější výhradně pro návštěvníky kin a druhou uhlazenější, kterou vyžadují veřejná televizní vysílání.
Mistr světa učil herce a Prachař vyvěsil matku
Štáb natáčel přímo ve Špindlerově Mlýně, na hoře Medvědín, po cestě na Špindlerovku i v nedalekém okolí pomníku Hanče a Vrbaty, kde si jako komparzisté zahráli i místní krkonošští obyvatelé. Protože si příběh žádal přesvědčivé výkony od všech aktérů na běžkách, herec Marek Taclík musel ještě před první klapkou podstoupit tvrdý trénink, při kterém ho cepoval osobně opravdový mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal. Zkušený lyžař se navíc následně ve filmu představil i formou nenápadného camea, jelikož ho pozorný divák může zahlédnout, jak se na úvodním startu sám pod svým vlastním jménem registruje do závodu.
Skrytým souvislostem nahrávala i výprava. Ve scéně, kde kamera zachytí fotografii Jurovy bývalé manželky, diváci vnímali obličej herečky Dany Batulkové, která je v civilním životě reálnou matkou hlavního představitele Jakuba Prachaře.
Dvojí propletenec platil také v případě postavy místního rolbaře, jenž nese přímo v příběhu příjmení Dulava stejně jako herec Jaromír Dulava, který se role zhostil. Maskéři pro změnu kouzlili s tělem Vilmy Cibulkové. Aby zajistili přirozenou návaznost postav v ději s ohledem na dřívější flashbacky do 70. let, herečce vyráběli falešné znamínko nad pravým obočím, kterým disponovala mladší kolegyně Tereza Voříšková.
Ateliér chránil těžce nemocného majitele
Jedna konkrétní stavba ovlivnila produkční postupy. Domov starého hajného Kuny, kterého si zahrál Jiří Schmitzer, leží u cesty z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna. Správa z KRNAP prodala tento pozemek s domem po druhé světové válce rodině tehdejšího majitele, a když Kotek dorazil s filmaři, starý a dlouhodobě vážně nemocný majitel tam stále bydlel. Z obav o jeho chatrné zdraví štáb proto nepříjemně narušil pouze exteriéry, zatímco celý vnitřek myslivny musel být uměle vystaven uvnitř bezpečnějšího studia.
Právě před myslivnou zradilo Kotka nevyzpytatelné krkonošské počasí. Během zimy tam na 14 dní prudce ubylo sněhu a herci stáli prakticky na suché hlíně, takže záběry z dálky od silnice ruší kontinuitu s ostatními částmi filmu, kde mrzne a všude leží spousta bílé pokrývky.
Snímek Padesátka nabídne stanice Prima MAX 27. listopadu od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).