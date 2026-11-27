Majitel rodinného domu bere po vydatném sněžení automaticky hrablo a odhazuje sníh z obecního chodníku před plotem. Od roku 2009 ale za úraz na obecním chodníku neodpovídá, schůdnost má na starosti vlastník cesty, tedy zpravidla obec. Past na něj čeká o pár metrů výš na vlastní střeše. Pokud z ní sjede sníh nebo spadne rampouch na chodce či zaparkované auto, škodu hradí majitel domu a samotná výstražná cedule ho neochrání.
Obecní chodník řeší vlastník cesty
Ranní úklid obecního chodníku před plotem je dnes jen dobrá vůle souseda. Pravidla se totiž změnila v roce 2009 a od té doby za úraz na veřejném chodníku neodpovídá majitel přilehlého domu, nýbrž vlastník komunikace. U běžných ulic a chodníků v obci je jím samotná obec.
Úplně bez práce ale majitel rodinného domu nezůstává. Stále se musí postarat o zpevněné plochy, které patří přímo k jeho nemovitosti, typicky o soukromý přístup od branky ke vchodu nebo o venkovní schody domu. V pochybnostech, kde obecní cesta končí a začíná soukromý pozemek, pomůže dotaz na obecním úřadu a evidence komunikací zvaná pasport, samotný katastr nemovitostí totiž nemusí dát konečnou odpověď.
Obec ovšem nemusí odklidit každou vločku hned po sněžení a v republice neplatí jedna společná lhůta pro všechny ulice. Rozsah, způsob i lhůty zimního úklidu stanovuje každá radnice vlastním nařízením. Méně významné úseky může ze zimní údržby vyřadit, musí je ale vymezit v nařízení a v terénu označit.
Mnoho obcí svěřuje úklid technickým službám nebo najaté firmě. Ani to ale z radnice odpovědnost nesnímá. Nejvyšší soud v červenci 2024 potvrdil, že vlastník komunikace se obecné odpovědnosti za řádnou údržbu nezbaví jen tím, že odklízení sněhu objednal u jiného subjektu.
Sníh padající ze střechy platí majitel domu
Zatímco obecní chodník před plotem majitele domu právně netíží, mnohem větší riziko představuje jeho vlastní střecha. Jakmile z ní sjede kus zledovatělého sněhu nebo se utrhne rampouch a poškodí auto zaparkované u chodníku či zraní procházejícího člověka, odpovědnost jde plně za vlastníkem budovy. Právě poškozená auta pod okapy v centrech měst patří k nejčastějším zimním škodám.
„Pokud padající sníh zraní osobu, může poškozený požadovat náhradu bolestného, ztížení společenského uplatnění, náhradu nákladů spojených s léčením či ztrátu na výdělku. Ve výjimečných případech by dokonce mohla nastoupit odpovědnost trestněprávní, a to za ublížení na zdraví z nedbalosti či za usmrcení z nedbalosti,“ uvedl pro ČTK Lukáš Syrový, vedoucí týmu pro oblast práva nemovitostí ve společnosti Havel & Partners.
Někteří vlastníci proto na fasádu věší tabulku s nápisem „Pozor, padá sníh“ v domnění, že tím riziko přesunuli na chodce. Takové varování ale samo o sobě nestačí. „Samotná výstražná cedule slouží pouze jako podpůrné opatření a může hrát roli při posuzování míry odpovědnosti, samotnou odpovědnost za škodu však nevylučuje. Pokud bylo možné nebezpečí reálně odstranit, například uklidit sníh, odstranit led nebo zabezpečit střechu, pouhé upozornění není dostačující,“ popsala pro Seznam Zprávy Barbora Janáčková, koncipientka v advokátní kanceláři ModerniPravnik.cz.
Zbavit se odpovědnosti za pád ze střechy může majitel jen výjimečně. Jde o situace vyšší moci, například při náhlé vánici, prudké změně teplot nebo bleskové oblevě, kdy okamžitý zásah objektivně nebyl možný. U bytových domů nese tuto odpovědnost vlastník objektu, tedy společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo nebo pronajímatel, nikoli nájemník.
Finanční dopad často zmírní pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, pokud ho majitel má sjednané. Samotná pojistka ale odpovědnost z vlastníka nesnímá. Pojišťovna při šetření zkoumá, zda majitel přijal přiměřená opatření, aby pádu sněhu nebo ledu předešel.
Pád na namrzlém chodníku rozhodují důkazy
Jiná situace nastává ve chvíli, kdy po neuklizeném obecním chodníku jde chodkyně, uklouzne a zraní se. Ani tehdy totiž nemá peníze jisté automaticky. Zákon o pozemních komunikacích pracuje s pojmem závada ve schůdnosti, tedy s nepředvídatelnou změnou, jako je náhlá ledová plotna na jinak čisté cestě. Obec se takové odpovědnosti zprostí jen tehdy, pokud prokáže, že závadu nemohla odstranit, zmírnit ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
Vedle toho ale existuje i druhá cesta k náhradě. Velký senát Nejvyššího soudu v prosinci 2020 rozhodl, že obec může odpovídat také obecně za zanedbanou údržbu. U dlouhodobě neřešeného zledovatělého úseku proto radnici nestačí namítat, že chodkyně led viděla a měla si dát pozor.
Soudy na druhou stranu zkoumají i chování samotné chodkyně, například zda měla vhodnou obuv a přizpůsobila tempo chůze počasí. Pokud k pádu přispěla vlastní neopatrností, může se náhrada snížit, případně ji soud zcela zamítne.
Pro úspěch nároku proto rozhodují důkazy pořízené co nejdříve po nehodě, hlavně fotografie kluzkého místa i jeho širšího okolí, kontakty na svědky, lékařská zpráva a účtenky za léčbu či zničené věci. Žádost se posílá písemně vlastníkovi chodníku, tedy obvykle obci. Pokud její pojišťovna nárok odmítne, nejde o soudní rozsudek a spor se dá řešit dál. Obecná subjektivní promlčecí lhůta trvá tři roky a samotné odeslání žádosti ani nahlášení pojišťovně její běh nezastaví.
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