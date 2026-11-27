Andrej Babiš má podle Jiřího Lobkowicze mimořádný talent požadovat od ostatních odpovědnost, kterou sám odmítá přijmout. Předseda vlády se dokáže hlasitě domáhat peněz, respektu i politické podpory, ale nepříjemné otázky o vlastním jednání obrací proti lidem, kteří je pokládají. Lobkowicz se rozhodl premiérovi připomenout, že volební vítězství není propustkou z povinnosti skládat účty. Jeho kritika zasáhla také politiky, kteří Babiše drží u moci, a nakonec zamířila přímo k fungování demokratických institucí. Pro premiérovo politické působení našel označení, které by se Babišovi na předvolební billboard rozhodně nehodilo.
Premiérovi vmetl shnilý charakter, jednání bez cti a ostudu, kterou podle něj předvádí jménem České republiky. Rozhořčení vyvolalo Babišovo vystoupení na evropském summitu, kde se předseda vlády dožadoval peněz pro české investice a odmítal zahrnutí další finanční pomoci Ukrajině do příštího evropského rozpočtu. „Babiš v Bruselu dělá česku ostudu a odhaluje svůj charakter. Andrej Babiš chce od Evropy peníze na české dálnice. Pomoc Ukrajině podle něj do evropského rozpočtu nepatří,“ pustil se Lobkowicz do premiéra. Jeho další slova byla podstatně ostřejší. „Český premiér má za české investice bojovat. A když už Babiš tak přesně vyčísluje, kolik má Evropa dát nám, měl by stejně přesně říct, jaký díl odpovědnosti za bezpečnost Evropy je jeho vláda ochotná nést,“ prohlásil Lobkowicz. Předsedovi vlády vzápětí adresoval přirovnání, které možnost diplomatického výkladu nepřipouští. „Od partnerů očekává, že české potřeby vezmou za své. Když země napadená Ruskem potřebuje prostředky na obranu, má Babiš jasno hlavně v tom, odkud je dostat nemá. Tak se chová arogantní černý pasažér,“ vzkázal Babišovi. Následně přiadal přirovnání k hlodavci, který opouští potápějící se loď jako první.
Předseda vlády podle Lobkowicze velmi dobře ví, kolik peněz potřebuje Česká republika od evropských partnerů. Podstatně méně ochotně však hovoří o závazcích, které je jeho kabinet připraven přijmout. Lobkowicz do výhrad zapojil také českou zkušenost s okupací a připomněl premiérovi cenu ukrajinské obrany. „Pane Babiši, vedete zemi, která z vlastní zkušenosti ví, co znamená, když Moskva rozhoduje o osudu svých sousedů. Ukrajinci za obranu své země platí životy. Vy jim i české veřejnosti dlužíte jasnou odpověď,“ prohlásil. Hned připojil otázky na konkrétní podobu české pomoci. „Jak chcete zajistit pomoc Ukrajině a čím je vaše vláda připravena přispět? O české dálnice se umíte přihlásit hlasitě. Stejně hlasitě se přihlaste k českému dílu odpovědnosti za bezpečnost Evropy,“ vyzval premiéra. Lobkowicz nezpochybnil právo české vlády vyjednávat o evropských prostředcích. Odmítl však Babišovu představu, v níž se české finanční požadavky předkládají velmi důrazně, zatímco společná bezpečnostní odpovědnost má zůstat především na ostatních.
Lobkowicz premiérovi připomněl i politické důsledky dalšího vyjednávání se stejnými evropskými představiteli. „Až budete v Bruselu znovu žádat podporu pro české zájmy, u stolu budou sedět titíž lidé. Budou si pamatovat, co jste od nich žádal a k čemu jste byl ochoten se zavázat vy. Vaše vystupování může doma sklidit potlesk. Cenu za promarněnou důvěru u jednacího stolu ale zaplatí celé Česko,“ varoval předsedu vlády. Další část kritiky již mířila přímo na premiérovu politickou čest. „Čest premiéra se pozná podle toho, jakou odpovědnost je ochoten nést, i když mu to doma nepřinese jediný hlas,“ prohlásil Lobkowicz. Babišovo vystoupení následně odsoudil slovy, která nebyla o nic mírnější než předchozí přirovnání. „Předložil vlastní účet a společnou odpovědnost přenechal ostatním. To je jednání bez cti. A česká ostuda je, že ho předvádí naším jménem,“ dodal.
Babiš označil návrh evropského rozpočtu na roky 2028 až 2034 za nepřijatelný. Česká republika by podle jeho propočtů získala přibližně o 78 miliard korun méně než v současném období. Premiér požadoval zachování prostředků na dálnice, nemocnice a rozvoj regionů, financování Ukrajiny chtěl řešit odděleně od sedmiletého unijního rozpočtu. Předseda Evropské rady António Costa oznámil podporu návrhu nové půjčky Ukrajině ze strany čtyřiadvaceti členských států. Lobkowicz proti Babišovu postoji postavil otázku, kolik je česká vláda ochotna sama přispět k evropské bezpečnosti. Jeho kritika premiéra se však zdaleka neomezila na jednání o evropských financích.
Morální hniloba má jméno
Babišovy politické aféry podle Lobkowicze vytvářejí prostředí, v němž další kontroverze přehluší předchozí a odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí se postupně vytrácí. Předseda vlády může čelit kritice jednoho dne a vzápětí zaměstnat veřejnost novým konfliktem. „Čtete zprávy každý den a po čase vám jednotlivé kauzy začnou splývat. Jednu překryje druhá, na druhou se zapomene, protože přijde třetí. Babišově vládě tahle únava vyhovuje. Co nás včera pobouřilo, nad tím zítra mávneme rukou,“ prohlásil Lobkowicz. Politické poměry, které popsal, označil za morální hnilobu a přímo je spojil s premiérem. „Tomu říkám morální hniloba. Začíná ve chvíli, kdy si mocní zvyknou, že odpovědnost platí pro ostatní, a občané si zvyknou, že od mocných už žádnou odpovědnost nečekají,“ pokračoval. Předsedovi vlády nepřiznal výjimku z povinnosti odpovídat za politická rozhodnutí ani právo považovat nepříjemné otázky za projev osobní nepřátelskosti. Právě přístup k lidem, kteří požadují vysvětlení jeho jednání, se stal dalším terčem Lobkowiczovy kritiky.
Babiš podle Lobkowicze dokáže proměnit každého nepohodlného kritika v osobního protivníka a požadavek na vysvětlení premiérových zájmů ve záminku k útoku. „Andrej Babiš vnesl do české politiky způsob jednání, který si podle mě pěstoval po celou svou kariéru. Kdo mu odporuje, toho poníží. Kdo se ptá na jeho zájmy, toho napadne. Když má skládat účty, udělá ze sebe oběť. A když se někdo zeptá, kdo nese odpovědnost, premiér se tváří, jako by drzost spočívala už v samotné otázce,“ prohlásil Lobkowicz. Předsedovi vlády následně vyčetl vulgaritu, kterou nespojil s používáním hrubých výrazů, ale přímo s jeho charakterem. „Jeho vulgarita je především vulgaritou charakteru. Poznáte ji podle toho, jak zachází s člověkem, kterého zrovna nepotřebuje. Podle toho, jak snadno se z nepohodlného novináře, úředníka nebo politického protivníka stane terč osobního útoku. A podle toho, s jakou samozřejmostí vyžaduje od druhých slušnost, kterou jim sám nedokáže projevit,“ pokračoval Lobkowicz. Premiérovi připomněl také povinnost respektovat lidi, kteří mu oponují nebo se zajímají o jeho rozhodnutí. Právo kritizovat vládu podle Lobkowiczova hodnocení nezaniká ani po volebním vítězství a předseda kabinetu nemá nárok na úctu, kterou sám odmítá projevovat ostatním.
Lobkowicz zaútočil také na Babišův vztah k samotnému výkonu veřejné funkce. Premiérovi připomněl období po listopadu 1989, demokratické instituce i odpovědnost, kterou má předseda vlády vůči veřejnosti. „Od listopadu 1989 jsme zažili dost politické špíny. Málokdy jsem ale viděl tak okázalé pohrdání samotnou myšlenkou, že veřejná funkce člověka k něčemu zavazuje. Máme svobodné volby, svobodná média a demokratické instituce. Přesto musíme premiérovi připomínat, že za to, komu jeho rozhodnutí slouží, se zodpovídá veřejnosti,“ prohlásil. Nešetřil ani vládní spojence předsedy ANO, kteří Babišovi poskytují politickou podporu. „Hlavní odpovědnost za tenhle úpadek nese Babiš. SPD a Motoristé nesou svůj díl pokaždé, když ho podrží,“ vzkázal Lobkowicz. Předsedu vlády obvinil z pohrdání odpovědností a koaliční partnery označil za spoluzodpovědné za pokračování politických praktik, proti nimž vystupuje. SPD a Motoristé podle něj nenesou odpovědnost pouze za jednotlivé kroky kabinetu, ale i za podporu premiéra, jehož chování považuje za neslučitelné s povinnostmi vyplývajícími z veřejné funkce.
Babišovi připsal ještě mnohem závažnější dědictví než jednotlivé vládní kauzy. Bezohlednost podle Lobkowicze přestala v premiérově politické kariéře představovat překážku a proměnila se v prostředek úspěchu. „Za nejhorší dědictví Babišovy kariéry považuji to, že z bezohlednosti udělal vzor politického úspěchu. Celé roky předvádí, že omluva je slabost a že za každou chybu se dá najít někdo jiný, kdo ji odnese,“ prohlásil. Předsedovi vlády vyčetl také příklad, který podle něj poskytuje dalším politikům. „Tahle lekce může přežít i jeho odchod. Stačí, aby si příští generace z jeho kariéry odnesla, že v Česku se člověk dostane nejvýš, když se přestane stydět za to, jak se chová k druhým,“ pokračoval Lobkowicz. Politickou odpovědnost Babišovi připomněl ještě jednou, tentokrát přímo s požadavkem na jeho odchod z funkce, pokud odmítá veřejnosti skládat účty. „Pane Babiši, Česká republika vám svěřila úřad premiéra. Za to, jak s ním nakládáte, dlužíte občanům odpovědi. Jestli vás už samotná představa, že jim máte skládat účty, uráží, nemáte v tom úřadě co dělat,“ vzkázal předsedovi vlády.
Babišismus jako ideologie oligarchy. Lži a vulgarita
Pro způsob politického vládnutí spojovaný s Andrejem Babišem použil Lobkowicz označení babišismus. Předsedovi vlády již nevyčítal pouze konkrétní rozhodnutí, osobní útoky na kritiky nebo odmítání odpovědnosti. Do jediné charakteristiky zahrnul politickou agresivitu i pohrdání demokratickými pravidly. „Babišismus se vyznačuje čirou hloupostí, morálním rozkladem, lžemi a vulgaritou. Slouží jako ideologie pro oligarchu, který si o naši demokracii otírá boty, násilím narušuje právní stát a s rozkoší plive na naši ústavu,“ prohlásil Lobkowicz. Premiérovi připsal politické jednání založené na útocích proti protivníkům a zpochybňování demokratických institucí. Jeho další slova již neměla podobu běžné kritiky vládního programu. „Jeho pilíři jsou agresivita a zrádnost, přičemž v pozadí je cítit odporná pachuť zbabělosti bez páteře. Jeho zbraní je útok do zad, zatímco klamavost a nedůvěryhodnost představují jeho průvodní jevy,“ pokračoval Lobkowicz. Po předchozím označení Babiše za černého pasažéra se zaměřil na politický způsob jednání, který podle něj prostupuje celým vládním táborem.
Lobkowicz nekompromisní přirovnání rozšířil o další označení. Babišismus podle něj nepředstavuje pouze politický styl jednoho člověka, ale ohrožení samotných demokratických principů. „Babišismus je jako havěť, která vylézá ze všech koutů politiky; je to smrtelná choroba, která ničí společenskou tkáň České republiky i její demokratické principy a hodnoty,“ prohlásil. Jeho kritika mířila na politické jednání, které spojuje s osobními útoky, nedůvěryhodností a podřizováním veřejných institucí zájmům držitelů moci. Po obviněních z morální hniloby, agresivity a zbabělosti připojil ještě hodnocení samotného Parlamentu, justice a vlády, v němž Babišovi připsal odpovědnost za jejich fungování.
Z Parlamentu cirkus, z justice fraška a z vlády soukromá kancelář
Lobkowicz se nakonec obrátil k Parlamentu, justici a vládě. Předsedovi kabinetu vyčetl jejich podřízení politickému stylu, který předtím označil za ideologii oligarchy. Do posledního výroku zahrnul všechny tři instituce a připojil charakteristiku jejich fungování za Babišova působení. „Za necelý rok udělal Andrej Babiš z Parlamentu cirkus, z justice frašku a z vlády vlastní soukromou kancelář. Tak vypadá babišismus v praxi,“ prohlásil Jiří Lobkowicz.
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