V červnu 1977 rybařil u tůně ve Virginii muž, kterému po zásahu bleskem hořely vlasy, a přesto ještě větví odehnal medvěda od uloveného pstruha. Byl to bývalý strážce národního parku Shenandoah Roy Cleveland Sullivan, kterého měl podle jeho slov blesk mezi lety 1942 a 1977 zasáhnout sedmkrát. Rekord mu uznala Guinnessova kniha rekordů, přestože správce, který události zaznamenal, nebyl ani u jedné z nich.
Hořící rozhledna bez hromosvodu
Sullivan se narodil 7. února 1912 v okrese Greene County ve Virginii a od roku 1936 sloužil v národním parku Shenandoah. První zaznamenaný zásah přišel v dubnu 1942, kdy mu bylo třicet let a hlídal z nově postavené požární rozhledny Millers Head. Věž ještě neměla hromosvod a během prudké bouřky do ní blesk udeřil sedmkrát nebo osmkrát, až začala hořet.
Když oheň přeskočil dovnitř, Sullivan vyběhl ven, ale jen pár kroků od věže ho zasáhl výboj. Popálil mu přes centimetr široký pruh po celé délce pravé nohy, poranil mu palec a v botě po něm zůstala díra. Později popisoval, že pocit při zásahu je mnohem horší než opaření, jako by se člověk vařil uvnitř vlastní kůže. Sám navíc tvrdil, že úplně první zkušenost s bleskem měl už jako dítě na poli, když pomáhal otci sekat pšenici a výboj mu zasáhl čepel kosy bez jediného zranění. Protože to později nemohl doložit, nikdy si tento případ nenárokoval.
Po nehodě na rozhledně se vrátil do práce a dvacet sedm let se nic podobného nestalo. Další zásah přišel až v červenci 1969, kdy jel služebním nákladním vozem po horské silnici lemované stromy. Kovová karoserie obvykle posádku chrání jako Faradayova klec, jenže měl ten den stažená okénka. Blesk zasáhl stromy u cesty, odrazil se dovnitř a řidiče na místě omráčil. Neovládané auto jelo dál a zastavilo se až u okraje srázu. Když se probral, měl spálené obočí i řasy a hořely mu vlasy. O rok později, v červenci 1970, už blesk udeřil doma. Stál tehdy na předzahrádce, když výboj zasáhl blízký transformátor a odrazil se mu do levého ramene.
Pach síry před dalším úderem
Čtvrtý zásah přišel 16. dubna 1972 v parku Shenandoah, kdy Sullivan sloužil uvnitř strážní stanice. Deníku Lakeland Ledger tehdy popsal, že jen drobně pršelo, dokud nepřišla jediná hlasitá rána a on neuslyšel praskání vlastních hořících vlasů, ze kterých šlehaly plameny asi patnáct centimetrů vysoko. Pokusil se oheň udusit bundou, pak přeběhl na toaletu, ale hlavu pod kohoutek nenacpal, a tak si pomohl mokrým ručníkem.
V roce 1972 novinářům řekl, že se vždycky snažil žít dobře a nikdy nebyl bojácný, ale když teď slyší hrom, třese se. Tehdy začal mít pocit, že se ho nějaká síla snaží zničit, a dostal strach ze smrti. Celé měsíce při bouřce za jízdy zastavoval u krajnice a lehal si na přední sedadlo, dokud se nevyjasnilo. Vozil s sebou také nádobu s vodou pro případ, že by mu vlasy chytly znovu. Novinářům vyprávěl, že dvě až tři sekundy před každým úderem cítí pach podobný síře a zježí se mu chlupy po celém těle. Odmítal, že by po něm šel Bůh, protože by podle něj stačil hned první výboj, a spíš uvažoval, zda v sobě nemá nějakou látku, která blesky přitahuje.
Voda v autě se mu hodila už 7. srpna 1973. Při hlídce zahlédl tvořící se bouřkový mrak a šlápl na plyn, aby mu ujel. Později tvrdil, že měl pocit, jako by ho mrak pronásledoval. Když se domníval, že je v bezpečí, vystoupil z vozu, ale blesk ho přesto zasáhl. Tvrdil, že dokonce viděl výboj letět z oblohy přímo na sebe. Proud mu projel levou paží i nohou, vyzul mu zavázanou botu a přeskočil na pravou nohu pod kolenem. Při vědomí se doplazil k vozu a z hořící hlavy si smyl plameny připravenou vodou. Podobná scéna se opakovala 5. června 1976, kdy měl při obchůzce parku znovu pocit, že za ním táhne bouřkový mrak. Rozběhl se pryč, ale výboj ho dostihl, poranil mu kotník a opět mu zapálil vlasy. Po šestém zásahu odešel čtyřiašedesátiletý strážce do důchodu.
Prázdná kuchyně při každé bouřce
Opakované nehody změnily i to, jak se k němu chovalo okolí. Lidé se mu v pozdějších letech vyhýbali ze strachu, že blesk zasáhne i je, což ho mrzelo. Vzpomínal, že když jednou kráčel s hlavním strážcem parku a v dálce se zablesklo, nadřízený se s ním hned rozloučil a odešel. V restauraci na Loft Mountain ho prý nechtěli pustit dovnitř, ani když bylo jen zataženo.
Nejvíc ho ale zasáhla bouřka na vlastní zahradě. Pomáhal manželce věšet prádlo, když se náhle přihnala bouře a blesk udeřil přímo u nich. Sullivana minul, ale zasáhl jeho ženu. Od toho dne při každé bouřce posílal manželku a tři děti do obývacího pokoje a sám seděl odděleně v kuchyni, protože se bál o jejich bezpečí.
Sedmý a poslední zásah ho zastihl 25. června 1977, kdy už v důchodu sám rybařil u sladkovodní tůně. Blesk mu udeřil do temene hlavy, zapálil vlasy a popálil hrudník i břicho. Když se otočil k autu, všiml si černého medvěda, který se pokoušel ukrást pstruha z jeho udice. Přestože byl zraněný, popadl větev a zvíře údery zahnal. Později tvrdil, že už takto klackem odehnal přes dvacet medvědů.
Pochybnosti kolem slavného rekordu
Příběh muže přezdívaného lidský hromosvod se dostal i do televize, kde v pořadu To Tell the Truth vyprávěl o svých prvních pěti zásazích. Guinnessova kniha rekordů mu uznala světový rekord v počtu přežitých zásahů bleskem, při nichž napětí dosahuje stovek milionů voltů a proud se pohybuje kolem dvaceti tisíc ampérů. Kolem všech sedmi událostí ale zůstávají otazníky. Záznamy o nich podepsal správce národního parku Shenandoah R. Taylor Hoskins, který nebyl svědkem ani jednoho ze zásahů a v části uvedených let dokonce ve funkci aktivního správce parku nepůsobil.
Roy Cleveland Sullivan zemřel 28. září 1983 v obci Dooms ve Virginii ve věku jednasedmdesáti let, kdy si sám vzal život. Některé zmínky spojovaly jeho smrt s neopětovanou láskou, jiné uvádějí, že důvod nebyl objasněn. Jeho dva klobouky z parku se dostaly do expozic Guinnessových rekordů v New Yorku a Jižní Karolíně. V roce 2016 jeho příběh připomněla videohra Firewatch a v roce 2021 se jím inspiroval krátký film Don vs Lightning.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (vt.co, camposanto, en.wikipedia, guinnessworldrecords, historysnob).