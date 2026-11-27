Novinka Něco jako rodina má všechny parametry k tomu stát se tuzemským komediálním hitem. Máme tu hvězdami nabušený ansámbl, v trailerech proklamovaný černý a až nekorektní humor i námět, který slibuje svižné dialogové výměny plné hlášek a památných situací. Za kamerou navíc stála režisérka Zuzana Marianková, která má za sebou hity Jedeme na teambuilding a Známí neznámí. Na jednu věc se však při sestavování divácké jistoty zapomnělo – na kvalitu.
Hlavní hrdina s tváří Jakuba Prachaře je pošťák a neúspěšný spisovatel s ženou Lindou (Tereza Ramba) a synem, který odmítá hubnout. Po finanční stránce na tom nejsou nejlépe, a tak je poměrně nadšený, když se mu po letech ozve dávný rodinný přítel, tajemný boháč Viktor Hoffman (Petr Štěpánek). Ten má vážné zdravotní problémy, a tak pozve hrdinu i s jeho rodinou do své luxusní vily, aby se s ním ještě jednou viděl.
Zde se Prachařův životní zoufalec potkává s bývalými kamarády, s nimiž na vile vyrůstal a z nichž vyrostl protřelý finanční makléř (Petr Lněnička) a homosexuální kadeřník (Tomáš Maštalír). Dorazí i Viktorova bývalá milenka (Zuzana Mauréry), na zdraví pána domu dohlíží mladá doktorka (Elizaveta Maximová) a téměř každý si myslí aspoň na část dědictví. Poté ale zjistí, že vše má zdědit tajemný sluha Bok (Stanislav Majer), a tak se všichni hamouni snaží zjistit, co se zde vlastně děje a co musí udělat pro to, aby také něco zdědili.
Námět by mohl v ideálním případě vést ke svižné konverzační komedii, v níž skupina postaviček rozjede sérii omylů a rozkrývání tajemství, přičemž scénář si bude utahovat z typického čecháčkovství, lidské hamižnosti, toxických vztahů či dalších nehezkých lidských vlastností – to vše pak bude zabaleno do drsnějšího a divácky vděčného humoru. Je navíc dost pravděpodobné, že přesně takový film chtěla Zuzana Marianková natočit. Už má ostatně na kontě i svižný remake italského hitu Známí neznámí, kde dokázala s postavami a lidskými vztahy divácky vděčně pracovat. Jenže Známí neznámí se mohli opřít o prověřený scénář podle výtečné předlohy. A právě dobrý scénář její novince bolestivě chybí.
Místo zábavné série trapasů či omylů tu máme řadu scén, které vlastně nikam moc nevedou a nic moc zajímavého se v nich neděje. Postavy se zkrátka v luxusním sídle náhodně potkávají, vedou střídavě konverzace o dědictví, starých křivdách či sexuální orientaci, ale většina konverzací se rychle promění v prázdné tlachání, jemuž chybí jakákoliv pointa či vtipný prvek. Něco jako rodina má být dle tvůrců nekorektní komedií, což v překladu znamená, že se tu občas dělá legrace z kluka s nadváhou, homosexuality i odpůrců LGBT – jedná se spíš ale o malinko černější humor, který viděl nekorektnost titulů typu Na plech jen z rychlíku. V podání tvůrců Něco jako rodina je tak nekorektnost spíše frází, co se dobře prodává na plakátu, než opravdu funkčním prvkem.
Snímek je tak typickým příkladem toho, co dělá řada tvůrců moderních českých komedií špatně. Ne, opravdu totiž nestačí, když vezmete kupu hvězd a postavíte je do nedotaženého a nefunkčního námětu. Jména jako Prachař, Ramba či Majer si sice odbydou svůj standard a některé scény aspoň trochu zachraňují svým komediálním timingem, v podstatě ale nemají co hrát, protože scénář jim nedává absolutně žádnou munici ani prostor k vděčné improvizaci.
Místo toho zase jednou dostáváme skupinku absolutně toxických postav, které dělají morálně pochybná rozhodnutí. Scénář jim ale nenastavuje zrcadlo, neposouvá je do vděčné satirické roviny ani z nich nedělá prvoplánové karikatury – jde prostě o prázdné a nesympatické figury, které ani nemají žádný pořádný vývoj a divák nemá jediný důvod se jim smát, či jim nedej bože fandit. Humor navíc spočívá v tom, že se hrdinové chovají afektovaně a při každé druhé příležitosti křičí či mluví sprostě. Chytřeji budovaný humor, jenž by si dělal srandu z jejich povah, se bohužel nedostavil.
Něco jako rodina je tak typickým příkladem moderní komediální rychlokvašky, která možná část publika instantně pobaví, ale nezanechá prakticky žádný trvalý dojem. Známé tváře vám zkrátka chytrý scénář a dramaturgicky správně vystavěný film nevykouzlí, navíc není zábavné sledovat hodinu a půl toxické figury, aniž by to vedlo k nějakému smysluplnému tvůrčímu cíli, charakterovému vývoji či aspoň epizodickým třeskutým pointám. Něco jako rodina se možná tváří jako svižná a hrubozrnná konverzačka, co se s tím nepáře, za solidními herci a hezkou audiovizuální stránkou se ale skrývá prázdno a komediální šeď.
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