Vlak stojí na trati, zpoždění roste a cesta se protahuje o hodiny. Po hodině čekání totiž vracejí České dráhy čtvrtinu jízdného, po dvou hodinách polovinu a žádost lze podat ještě celý rok od konce platnosti dokladu. Záleží ale na tom, kde člověk jízdenku koupil a co zdržení způsobilo. U eTiketu z aplikace Můj vlak nebo z e-shopu ČD se odškodnění vyplatí i z levné jízdenky, u dokladu z pokladny nebo automatu až od určité ceny.
Čtvrtinu jízdného dostanou lidé po hodině čekání
Pravidla odškodnění platí u Českých drah ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě. Cestující, který jede například rychlíkem z Prahy do Ostravy na jízdenku za 400 Kč, dostane při zpoždění od 60 do 119 minut zpět čtvrtinu ceny, tedy 100 Kč. Pokud vlak dorazí do cíle o dvě hodiny později nebo ještě déle, náleží mu polovina jízdného, tedy 200 Kč.
Tady ale číhá past, kvůli které levná jízdenka na kratší trať často nevynese nic. Evropská pravidla totiž dopravcům dovolují nevyplácet odškodnění nižší než 4 eura, a tak u Českých drah platí pro jednosměrné jízdenky z pokladny nebo automatu spodní cenový limit. Při hodinovém zpoždění musí vnitrostátní jízdenka stát alespoň 360 Kč a při dvouhodinovém minimálně 180 Kč, jinak cestující nedostane nic. Jinak je na tom jen eTiket podle tarifu Českých drah koupený v aplikaci Můj vlak nebo v e-shopu ČD, u kterého žádná minimální cena neplatí. Pro časové jízdenky platí zvláštní podmínky.
Existují také situace, kdy dopravce neplatí vůbec, protože od června 2023 se může vyvinit takzvanou vyšší mocí. Když vlak zastaví extrémní počasí, velká přírodní katastrofa nebo osoba na kolejích, dráhy za to jednoduše nemohou a peníze nevracejí. V běžných případech má cestující na podání žádosti celý rok od konce platnosti jízdenky a pro snazší vyřízení se hodí schovat si potvrzení o zpoždění.
|Zpoždění vlaku
|Výše odškodnění
|Minimální cena jízdenky z pokladny nebo automatu
|eTiket z aplikace nebo e-shopu
|60 až 119 minut
|25 % z ceny jízdného
|360 Kč (mezinárodně 16 eur)
|bez spodního limitu
|120 minut a více
|50 % z ceny jízdného
|180 Kč (mezinárodně 8 eur)
|bez spodního limitu
Jak funguje automatická výplata u elektronických jízdenek
U vybraných eTiketů posílají České dráhy peníze zpět automaticky na účet, ze kterého byly zaplaceny. Platí to pro jednosměrné jízdenky podle tarifu dopravce na spoj bez přestupu, uhrazené kartou nebo z účtu ČD Kredit, pokud je průvodčí ve zpožděném vlaku načetl jako platné. Když peníze nedorazí do 30 dnů od skončení platnosti dokladu, zbývá podat běžnou žádost.
V ostatních případech dopravce vystavuje voucher s platností tři roky na další jízdenky či místenky ČD i doklady OneTicket. Kdo poukaz nechce, tomu dráhy na žádost pošlou peníze na bankovní účet.
Na žádost zbývá celý rok od konce platnosti jízdenky
O odškodnění lze požádat nejpozději do jednoho roku po skončení platnosti jízdenky. Žádost se podává v aplikaci Můj vlak z přehledu zakoupených dokladů, přes online formulář na webu Českých drah nebo u pokladny. Na vyřízení má dopravce jeden měsíc od podání, proces může urychlit přiložení místenky nebo potvrzení o zpoždění. Doklady koupené u jiného dopravce se řeší přímo u něj.
Kdy dopravce hradí občerstvení, taxík nebo nocleh
Při zpoždění při odjezdu nebo příjezdu o více než hodinu poskytují České dráhy občerstvení, pokud je ve vlaku nebo ve stanici dostupné. Zpravidla jde o voucher platný do 23:59 následujícího dne u smluvních partnerů.
Když zpoždění, odřeknutí spoje nebo zmeškaný přípoj znemožní dojet do cíle téhož dne, má cestující nárok na návrat do výchozí stanice nebo na náhradní dopravu včetně taxíku se souhlasem zaměstnance drah. Pokud nelze cestu dokončit, zajišťuje pověřený pracovník bezplatný voucher na smluvní ubytování, případně přiměřenou náhradu noclehu.
Nedostane-li cestující do 100 minut od plánovaného odjezdu informaci o další přepravě, může pokračovat jiným veřejným vlakem či autobusem a nechat si nezbytné náklady proplatit na pokladně nebo v Olomouci. Taxík v takové chvíli nelze využít, pokud jede veřejná doprava. Nad dodržováním práv cestujících dohlíží Drážní úřad.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cd, eur-lex.europa.eu).