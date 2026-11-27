Jednou v létě jsem byla u ohýnku a vzala s sebou tenhle chléb jen tak bokem jako přílohu. Nakonec zmizel dřív než buřty. Bez přehánění. Lidi si odtrhávali kusy přes sebe, nikdo se moc nezdržoval otázkami, co v tom je, protože odpověď je zjevně nezajímala. Chtěli další sousto. Trhaný česnekový chléb z kynutého těsta s bylinkovým máslem a čerstvým česnekem patří k těm věcem, které není potřeba dlouze představovat. Stačí vůně, měkké vrstvy a košík, který se podezřele rychle vyprázdní.
Recept vznikl poskládáním několika
ověřených postupů a jedné věci, na kterou jsem si přišla až doma u válu: těsto má být měkké, klidně trochu lepivé, a náplně musí být opravdu dost. Poctivá vrstva rozhoduje o tom, jestli upečete jen slaný chléb, nebo něco, po čem se ruka vrací sama. Princip je bylinkového másla s česnekem jednoduchý. Rozválené těsto se potře náplní, nakrájí se na čtverce, ty se poskládají na sebe jako menší hromádky papírků a až potom putují do formy. V troubě se vrstvy tam, kde je máslo, pěkně oddělí a každý kus má svou česnekovou, lehce mastnou a voňavou hranu.
Můj tip zní: Máslo na náplň nechte změknout, ale nerozpouštějte ho na tekutinu. Má být poddajné, skoro jako krém, aby šlo rozetřít po celé ploše těsta. Když ho přehřejete, vsákne se do těsta už před pečením a ta pěkná vrstvička, kvůli které se chléb tak dobře trhá, bude slabší. Nejlepší je vytáhnout máslo z lednice aspoň hodinu dopředu a nechat ho být. Recept na trhaný česnekový chléb s bylinkovým máslem
Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny Ingredience k přípravě Kynuté těsto 500 g hladké mouky 42 g čerstvého droždí 1 čajová lžička cukru 1 vejce 80 g másla, pokojové teploty (povolené) 250 ml vlažného mléka 2 čajové lžičky soli Bylinková česneková náplň 110 g třeného másla, pokojové teploty 1 lžička olivového oleje 4 stroužky česneku (prolisované nebo nadrobno nasekané) hrst čerstvé petrželky, nadrobno nasekané bylinky podle chuti, tymián, rozmarýn nebo sušená směs 1 čajová lžička soli Dokončení hrubozrnná sůl na posypání (volitelné) pečicí papír na vyložení formy Postup přípravy křupavého česnekového chleba s bylinkovým máslem
1. Droždí rozdrobte do menší misky, přisypte cukr a zalijte vlažným mlékem. Krátce promíchejte a nechte asi 10 minut stát na teplém místě. Jakmile se nahoře objeví pěna, droždí pracuje a můžete pokračovat.
2. Do velké mísy prosejte mouku, přidejte sůl a promíchejte ji s moukou. Uprostřed udělejte důlek, vlijte do něj kvásek s mlékem, přidejte vejce a povolené máslo nakrájené na menší kousky. Těsto propracujte rukama nebo hákovým nástavcem ručního mixéru, zhruba 8 až 10 minut. Výsledkem má být hladké, měkké a lehce lepivé těsto, které se už odlepuje od stěn mísy, ale pořád nepůsobí tuze.
3. Mísu zakryjte čistou utěrkou nebo potravinářskou fólií a nechte těsto kynout 45 až 60 minut na teplém místě bez průvanu. Má zhruba zdvojnásobit objem. Dávám ho často do trouby nastavené na 30 stupňů, tam má klid a kyne spolehlivě.
Mezitím si připravte náplň
4. Do misky dejte povolené máslo, olivový olej, prolisovaný česnek, nasekanou petrželku, bylinky a sůl. Vidličkou všechno utřete do hladší pasty. Kdo má rád česnek hodně výrazný, může přidat i pátý stroužek.
5. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučenou pracovní plochu a rozválejte na obdélník přibližně 50 krát 30 centimetrů, vysoký asi půl centimetru. S těstem se pracuje dobře. Kdyby se ale vracelo zpátky a zlobilo, nechte ho 5 minut ležet a pak pokračujte.
Foto: Cooky.cz, Česnekový chleba s bylinkovým máslem
6. Česnekovou náplní potřete celou plochu těsta, poctivě až ke krajům. Navrch můžete přidat ještě trochu bylinek, případně strouhaný sýr, pokud ho chcete použít.
7. Plát těsta rozkrájejte podélně na 5 až 6 pruhů podobné šířky. Pruhy položte na sebe, opravdu jako balíček karet. Ten pak rozkrájejte napříč na čtverce nebo obdélníky velké zhruba 7 krát 7 centimetrů.
8. Formu na biskupský chlebíček nebo obdélníkovou pečicí formu vyložte pečicím papírem. Nakrájené „balíčky” skládejte do formy nastojato, řeznou stranou nahoru a těsně jeden vedle druhého. Když je potřeba, trochu je přimáčkněte. Při kynutí a v troubě si stejně ještě sednou a povolí.
9. Formu přikryjte utěrkou a nechte chléb dalších 20 až 30 minut kynout. Před pečením můžete povrch lehce potřít zbylou náplní nebo rozpuštěným máslem a posypat hrubozrnnou solí.
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10. Troubu předehřejte na 170 stupňů na horkovzduch. Formu dejte doprostřed trouby a pečte 40 až 45 minut, dokud povrch nezezlátne a chléb při poklepání nezní dutě. Pokud by nahoře tmavl moc rychle, zhruba po 25 minutách ho volně přikryjte alobalem.
11. Upečený chléb nechte ve formě 5 až 10 minut odpočinout, teprve potom ho vyklopte na mřížku. Nejlepší je ještě teplý. Vrstvy se tehdy trhají nejsnáze a máslo uvnitř pořád krásně voní.
Tipy redakce: Sýr do náplně: Chcete-li chléb výraznější a sytější, posypte potřené těsto před krájením nastrouhaným sýrem. Dobře funguje gouda, parmazán i balkánský sýr. Parmazán přidá slanější tón, gouda se zase pěkně roztaví a při trhání dělá táhlé vrstvy. Čerstvé vs. sušené bylinky: Čerstvá petrželka je tady skoro základ. S tymiánem nebo rozmarýnem ale chléb dostane jinou, výraznější vůni. Sušené bylinky použít můžete také, jen jich dejte zhruba polovinu oproti čerstvým, protože chuť mají koncentrovanější. Skladování: Nejlepší je tenhle chléb v den pečení, o tom není moc sporu. Když zbyde do druhého dne, zabalte ho do alobalu a dejte asi na 10 minut do trouby vyhřáté na 150 stupňů. Znovu se rozvoní a kůrka se trochu vzpamatuje. Velikost formy: Do běžné formy na biskupský chlebíček dlouhé přibližně 30 centimetrů se vejde celá dávka bez potíží. U menší formy těsto raději rozdělte na dvě části a upečte dva menší chleby. Jeden můžete dát i zamrazit před druhým kynutím. Bez droždí: Použít lze i instantní droždí, jeden sáček, tedy 7 g. Není nutné ho předem aktivovat, stačí ho nasypat rovnou do mouky. Doba kynutí bude podobná, jen těsto bývá ve výsledku o trochu méně vzdušné než při použití čerstvého droždí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková