Kriminální komedie Pěnička a Paraplíčko z roku 1970 se celá natáčela v Praze. Režisér Jiří Sequens zavedl radu Vacátka na smíchovskou náplavku, do Starého Města i na Vinohrady. Finální přestřelka se odehrála v pražském Břevnově. Staré domy z tohoto závěru už dnes ale na křižovatce nahradily paneláky.
Mrtvolu našli filmaři na smíchovské náplavce
Kriminální příběh, kterým režisér a scenárista Jiří Sequens navázal na televizní seriál Hříšní lidé města pražského z roku 1968 podle předlohy Jiřího Marka, začíná v ranním šeru u Vltavy. Opilý zpěvák a veselé slečny v podání Stanislava Fišera, Hany Talpové a Eleny Lindauerové tu v řece objeví mrtvolu kasaře Toufara s nožem v zádech. Scéna vznikala na Hořejším nábřeží na pražském Smíchově, tedy v místech, pro která se tento název používá už od roku 1880 a kde dnes kotví botel Admirál.
Hned vedle pod Palackého mostem pak policisté v čele s inspektorem Brůžkem, kterého hrál Josef Bláha, a radou Vacátkem v podání Jaroslava Marvana odnášejí tělo z vody. Když ale ve filmu na místo nálezu teprve míří policejní automobil, kamera ho sleduje úplně jinde. Záběr totiž štáb pořídil až na druhém břehu Vltavy, na křižovatce ulic Kozí, Haštalská a U Obecního dvora na Starém Městě.
Výslechy vedly přes Vinohrady do Pařížské ulice
Vyšetřování brzy zavede detektivy ke kasaři Pěničkovi, kterého ztvárnil Radoslav Brzobohatý. Právě on totiž dřív žil s Toufarovou milenkou Annou Kulatou zvanou Paraplíčko a z kriminálu se vrátil teprve před třemi měsíci. Když se ho inspektor Brůžek vyptává na alibi, neodehrává se výslech na komisařství, ale přímo na chodníku v Koperníkově ulici na pražských Vinohradech.
Zlom v celém případu ale přijde v centru města na Josefově. Paraplíčko v podání Jiřiny Bohdalové dostane z Pěničky strach a vydá se za radou Vacátkem do lokálu na ulicu Pařížská. Právě tam šéfovi kriminálky prozradí, že vražedný nůž patřil Pěničkovi, čímž rozběhne závěrečnou policejní akci.
Pěničkův dům na Břevnově nahradily paneláky
Zatčení podezřelého kasaře se totiž zvrtne v přestřelku, pro kterou si filmaři vybrali tehdejší starou zástavbu v Břevnově v Praze 6. Všechno podstatné se odehrálo kolem křižovatky ulic Na Petynce a Radimova. V pohledu z ulice Na Petynce do Radimovy přichází Pěnička domů a stejnými místy později kráčí rada Vacátko, když jde kasaře na půdu přemluvit, aby se vzdal.
V ulici Radimova se zase odehrála známá potyčka s rozčileným panem domácím v podání Martina Růžka, který slovně napadá policisty a protestuje proti střelbě na svůj dům, až ho strážníci musí odvést. Kdo se ale na tuto břevnovskou křižovatku vypraví dnes, filmovou ulici na první pohled nepozná. Staré domy, mezi nimiž Pěnička prchal na půdu, už tam totiž nestojí a vpravo je nahradily nízké paneláky. Z původních orientačních bodů zůstal hlavně zelený dům naproti, před kterým policista v podání Bohuslava Čápa dává ve finále povel k ústupu a konci akce.
Hasiči vyjížděli k zásahu až z Nuslí
Filmový střih ostatně propojil i mnohem vzdálenější části Prahy, než by divák při sledování napínavého závěru čekal. Když policisté k zabarikádovanému Pěničkovi na Břevnov přivolají na pomoc hasiče, projíždí zásahový vůz křižovatkou ulic Svatoslavova a Vladimírova. Ta ovšem leží v úplně jiné čtvrti, v pražských Nuslích.
Snímek Pěnička a Paraplíčko můžete zhlédnout na FILMBOX+ Love & Crime 27. listopadu od 22:35.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovyprehled, filmovamista, csfd).