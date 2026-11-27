Mount Rushmore (1899). FOTO: Joseph H. Hartman, CC0, via Wikimedia Commons Mount Rushmore (1997). FOTO: LBM1948, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Mount Rushmore (2010). FOTO: Zach Dischner, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Mount Rushmore (2025). FOTO: Gage Skidmore, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Mount Rushmore (1976). FOTO: National Park Service employees prior to 1976., Public domain, via Wikimedia Commons Mount Rushmore (1976). FOTO: National Park Service employees prior to 1976., Public domain, via Wikimedia Commons
V říjnu 1941 prohlásili v Jižní Dakotě za dokončený památník Mount Rushmore s osmnáctimetrovými tvářemi čtyř amerických prezidentů. Za jeho vznikem stojí odstřelená tvář Thomase Jeffersona, sochař Gutzon Borglum s vazbami na Ku Klux Klan, nedokončená síň ve skále i pozdější hollywoodský spor s Alfredem Hitchcockem. Památník navíc leží na půdě, kterou americká vláda v roce 1877 vzala Lakotům, a kmeny po odmítnutí milionového odškodného dál usilují o její vrácení. Odstřelený prezident z nevhodné žuly
Celý nápad vznikl v první polovině 20. let z čistě praktického důvodu. Historik Jižní Dakoty Doane Robinson chtěl do Černých hor přilákat motoristy, kteří v nových autech objevovali americké parky. Původně navrhoval vytesat do skalních jehel zvaných Needles postavy Divokého západu, mezi nimi objevitele Lewise a Clarka, Buffalo Billa Codyho nebo lakotského náčelníka Red Clouda. Provedením pověřil sochaře dánského původu Gutzona Borgluma, který měl za sebou bouřlivou štaci u konfederačního památníku Stone Mountain v Georgii. Tam udržoval úzké styky s Ku Klux Klanem, který tamní dílo spolufinancoval, a v únoru 1925 ho zadavatelé po sporech o finance i jeho chování propustili. Borglum tehdy zničil modely a ze státu odešel.
V Jižní Dakotě si prosadil vlastní představu. Skalní jehly zavrhl jako příliš úzké a zvětralé a vybral si masivní žulovou stěnu hory Mount Rushmore natočenou ke slunci. Místo hrdinů Západu prosadil čtyři prezidenty, kteří měli ztělesnit prvních 150 let Spojených států: George Washingtona jako zakladatele, Thomase Jeffersona za expanzi na západ, Theodora Roosevelta jako tvář hospodářského rozmachu a Abrahama Lincolna za udržení unie v občanské válce.
Práce začaly v roce 1927 a protáhly se na čtrnáct let, z toho samotné tesání zabralo šest a půl roku. Zbytek připadl na nepřízeň počasí a nedostatek peněz. Na stěně se vystřídalo přes čtyři sta mužů, většinou bývalých zlatokopů a horníků, kteří uměli zacházet s výbušninami. Devadesát procent z celkových 450 tisíc tun žuly totiž odstřelil dynamit a suť zůstala ležet v obří hromadě pod horou. Po téměř dvou letech práce museli výbušninami úplně odstranit rozpracovanou tvář Thomase Jeffersona, protože se ukázalo, že kámen na zvoleném místě není dost kvalitní. Sochaři pak jeho portrét vytesali znovu na druhé straně od Washingtona.
Místnost za hlavou Abrahama Lincolna
Původní plány počítaly s tím, že prezidenti budou zobrazeni až po pás a vedle nich vznikne velký pamětní nápis se zlacenými písmeny. Jenže peníze docházely a skála nedovolila dokončit ani Jeffersonovu ruku. Borglum se proto v roce 1938 pustil do ražby Síně záznamů za hlavou Abrahama Lincolna. Když to Kongres zjistil, v době blížící se války v Evropě nařídil přesměrovat federální dotace výhradně na dokončení čtyř hlav a práce v tunelu o rok později ustaly.
Samotný sochař se konce nedočkal. Zemřel 6. března 1941 v Chicagu ve věku třiasedmdesáti let a závěrečné úpravy dotáhl jeho syn Lincoln Borglum. Dne 31. října 1941 byl památník za bezmála milion dolarů prohlášen za hotový. Prázdná komora ve skále ožila až v roce 1998, kdy do její podlahy uložili titanovou schránku s porcelánovými deskami, na nichž jsou texty Ústavy, Deklarace nezávislosti, Listiny práv a historie památníku. Zavřený prostor dodnes živí dohady a v roce 2007 posloužil jako zápletka filmu National Treasure: Book of Secrets.
Na stavbě panovaly podmínky, při kterých by člověk čekal těžké úrazy. Dělníci viseli v sedačkách na ocelových lanech ze stopadesátimetrové výšky a nahoru či dolů je spouštěli kolegové pomocí ručních navijáků. Pokyny jim předávali chlapci sedící na úbočí, kteří křičeli povely ke zpomalení, jinak hrozilo, že lano přitiskne horníka obličejem ke skále. Přesto během celých čtrnácti let nikdo nezemřel. Borglumovi dokonce na hoře založili amatérský baseballový tým, který v roce 1939 skončil druhý ve státním turnaji, a mladíky na stavbu prý často přijímali spíš podle sportovního nadání než zkušeností se sbíječkou.
Zákaz pro Alfreda Hitchcocka
Památník přitahoval pozornost i po válce. V roce 1958 požádal režisér Alfred Hitchcock o povolení natáčet zde závěr thrilleru Sever severozápad. Správa národních parků souhlasila jen pod podmínkou, že u tváří prezidentů nevzniknou násilné scény a herci nepoběží po jejich hlavách. Hitchcock natočil záběry na parkovišti a v restauraci, jenže závěrečnou honičku pak pořídil ve studiu na zmenšené replice tak věrně, že diváci uvěřili v pravost místa. Úřady protestovaly a přiměly studio MGM odstranit z filmu závěrečné poděkování.
Opakovaně se vracela také snaha přidat na skálu pátou tvář. Už v letech 1936 a 1937 usilovali zastánci včetně první dámy Eleanor Roosevelt o vytesání bojovnice za práva žen Susan B. Anthony, Kongres ale schválil zákon, podle kterého se měly dokončit jen rozpracované hlavy. Později se mluvilo o Johnu F. Kennedym, Franklinu Delanu Rooseveltovi, Ronaldu Reaganovi, Baracku Obamovi i Donaldu Trumpovi. Správa národních parků jakékoli rozšiřování odmítá. Neoficiální pátou tváří památníku se tak stal lakotský stařešina Ben Black Elk, který u hory desítky let vítal návštěvníky a denně zapózoval až pro pět tisíc fotografií.
Osmnáctimetrové tváře by přitom měly přežít statisíce let. Žula eroduje přibližně o dva a půl centimetru za deset tisíc let, základní obrysy hlav by tak mohly vydržet až sedm milionů let. O skálu se ale pečuje už dnes. V roce 1998 do ní instalovali měděné dráty ke sledování 144 vlasových trhlin a v roce 2009 je nahradily optické kabely. V okolních lesích mohou návštěvníci potkat také přes 200 horských koz, které jsou potomky šesti zvířat uprchlých v roce 1924 z ohrad nedalekého parku.
Spor o posvátnou horu Lakotů
Ještě předtím, než horu v osmdesátých letech 19. století žertem pojmenovali po newyorském právníkovi Charlesi E. Rushmorovi, znali ji Lakotové pod jménem Tunkasila Sakpe Paha, tedy hora Šesti pradědů. Pro kmeny Lakotů, Šajenů a Arapahů byly Černé hory posvátným místem modliteb i sběru léčivých rostlin. V roce 1868 jim Smlouva z Fort Laramie zaručila výlučné užívání této oblasti, jenže po objevu zlata ji Spojené státy v roce 1877 porušily a půdu zabraly.
Původní obyvatelé se od dvacátých let 20. století domáhali práva u soudů a v roce 1948 začali nedaleko tesat vlastní památník náčelníka Crazy Horse. Vedl ho sochař Korczak Ziolkowski, který dříve pracoval jako asistent na Mount Rushmore, ale po devatenácti dnech a prudké hádce s Lincolnem Borglumem odešel. V létě 1970 pak desítky aktivistů vylezly na vrchol Mount Rushmore a měsíce tam tábořily s požadavkem na vrácení Černých hor, o rok později skončil jejich další protest zatčením.
V roce 1980 Nejvyšší soud USA rozhodl, že americká vláda zabrala Černé hory neoprávněně, a přiznal Lakotům odškodné 17,1 milionu dolarů. Lakotové peníze odmítli a nadále žádají vrácení půdy. Napětí kolem památníku se připomnělo i 4. července 2020, kdy více než stovka demonstrantů blokovala cestu na oslavy Dne nezávislosti s tehdejším prezidentem Donaldem Trumpem. Samotný Mount Rushmore ročně navštíví dva až tři miliony lidí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( nationalgeographic, britannica, travelsouthdakota.com/trip-ideas/surprising-facts-about-mount-rushmore, rusticpathways.com/blog/fun-facts-about-mount-rushmore).