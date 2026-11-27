V roce 1917 nastoupila dvacetiletá Mollie Maggia do továrny v americkém městě Orange v New Jersey, kde dělnice olizovaly štětce s radioaktivní barvou a firma je přesvědčovala, že je neškodná. Obsahovala ale radium, který jako první na světě izolovali manželé Curieovi z jáchymovského smolince. Za pár let začaly mladé ženy přicházet o zuby, rozpadaly se jim čelisti a několik z nich se rozhodlo postavit mocné korporaci u soudu.
Zářivý úsměv z jáchymovské rudy
Když Spojené státy v dubnu 1917 vstoupily do první světové války, armáda potřebovala hodinky, na které vojáci v zákopech uvidí i potmě. Společnost United States Radium Corporation proto rozjela výrobu ciferníků natíraných barvou Undark, jež ve tmě zeleně svítila. Z vojenské zakázky se brzy stal módní hit a firma zaměstnávala v několika provozech asi čtyři tisíce dívek a žen.
Práce u malířských stolů patřila na tehdejší poměry k vysněným místům. Nebyla fyzicky náročná a dělnice braly až trojnásobek běžného továrního platu. Ciferníky ale byly drobné a malování číslic vyžadovalo velkou přesnost. Nadřízení proto ženám radili, aby si štětec z velbloudí srsti namočily do barvy a jeho špičku zaostřily mezi rty nebo jazykem. Na dílnách se tak neustále opakovalo heslo „lip, dip, paint“, tedy olízni, namoč, maluj.
O nebezpečí radia v továrně nikdo nemluvil. Když ho v roce 1898 objevili manželé Pierre a Marie Curieovi a izolovali z jáchymovské rudy, svět v něm totiž viděl zázračný lék a naději v boji proti rakovině. Proto se za léčbou jezdilo právě do Jáchymova, kde v roce 1912 vznikl hotel Radium Palace, první radiové lázně na světě.
Malé dávky se braly jako zdraví prospěšné, a tak byla v obchodech běžně k dostání voda s radiem nebo zubní pasta. A právě proto se dělnice, kterým se začalo říkat radium girls, barvy vůbec nebály. Na večerních tancovačkách jim ve tmě svítily šaty od prachu z dílny a některé si barvou natíraly dokonce i zuby, aby měly v šeru zářivý úsměv.
První oběť v New Jersey
První vážné potíže udeřily o několik let později. Mollie Maggia začaly bolet zuby, ale po jejich vytržení se rány nehojily. V ústech se jí tvořily bolestivé vředy plné krve a hnisu, přidaly se úporné bolesti končetin a brzy nedokázala ani chodit. Lékaři si nevěděli rady a v roce 1922 už přišla o všechny zuby. Při vyšetření se jí dolní čelist zlomila zubaři pod rukama a lékař ji vyjal bez operace. V září se infekce rozšířila do hrdla, spustilo se silné krvácení a Maggia 12. září 1922 ve čtyřiadvaceti letech zemřela.
Podobné příznaky se brzy objevily u dalších dělnic. Lékaři je odbývali jako revma a do úmrtních listů psali i syfilis. Firma odpovědnost odmítala a teprve po dvou letech povolila nezávislou studii. Když její závěry potvrdily souvislost mezi radiem a úmrtími, šéf společnosti si zaplatil jiné studie s opačným výsledkem. Věc začali majitelé i odborníci brát vážně teprve ve chvíli, kdy začali umírat mužští zaměstnanci podniku.
Pět žen před soudem
Grace Fryer, které už také vypadávaly zuby a rozpadala se jí čelist, se se čtyřmi kolegyněmi rozhodla firmu zažalovat. Dva roky ale marně hledala právníka, protože proti mocné korporaci se nikomu nechtělo. Až v roce 1927 případ převzal mladý právník Raymond Berry.
První soudní stání se konalo v lednu 1928. Pětice žen byla v tak špatném stavu, že ani jedna nedokázala zvednout ruku ke složení přísahy. Firma proces záměrně protahovala v naději, že žalobkyně zemřou dříve, než padne verdikt. Případ ale mezitím sledovala média po celém světě.
Společnost nakonec ve snaze zachránit svou pověst přistoupila na mimosoudní vyrovnání, nikoli na rozsudek. Každá z pětice žen dostala odškodné deset tisíc dolarů, úhradu lékařských i právních výloh a doživotní rentu. Dlouho si je ale neužily. Quinta Maggia McDonald zemřela už v roce 1929, Grace Fryer s Katherine Schaub v roce 1933 a poslední z pětice, Albina Maggia Larice, v roce 1946.
Zlom v Illinois
V jiných továrnách nebezpečná práce pokračovala dál. Koncem roku 1922 otevřela společnost Radium Dial provozovnu v Ottawě ve státě Illinois, kam nastoupila Catherine Wolfe Donohue. Instruktorka Mercy Reed tam před dívkami dokonce jedla radiovou barvu špachtlí, aby jim ukázala, že je neškodná.
Když o šestnáct let později podala Donohue na firmu žalobu, popsala před chicagským soudem, jak se spolupracovnicemi kdysi ptala nadřízeného Rufuse Reeda, proč jim vedení nesdělilo výsledky lékařského vyšetření z dvacátých let. Podle výpovědi jim odpověděl, že kdyby lékařskou zprávu dostaly, vypukly by nepokoje.
Donohue v roce 1938 svůj spor vyhrála. Illinoiská průmyslová komise rozhodla, že její nemoc způsobilo radium z práce, a ona se ještě dožila toho, že první odvolání firmy bylo jednomyslně zamítnuto. Zemřela 27. července 1938, den poté, co právníci Radium Dial podali další odvolání. Nejvyšší soud Spojených států toto odvolání odmítl projednat 23. října 1939.
Práce s radioaktivní barvou si podle pozdějších odhadů vyžádala přes sto obětí z řad malířek ciferníků a tisíce dalších žen žily s následky. Právě vítězství Catherine Wolfe Donohue v Illinois se považuje za první případ, kdy zaměstnavatel nesl právní odpovědnost za zdraví svých zaměstnanců.
Kauza položila základy moderní bezpečnosti práce a vedla ke vzniku amerického Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dělnice v továrnách dostaly rukavice, zástěry i masky, začal platit přísný zákaz olizování štětců i přímé manipulace s barvou a zavedly se pravidelné lékařské kontroly. Samotné barvy s radiem byly ve Spojených státech zakázané v šedesátých letech.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (respekt, prozeny, zoom.iprima, britannica, blogs.loc.gov, history).