Sportovní drama Rocky II z roku 1979 muselo na poslední chvíli změnit děj, protože si Sylvester Stallone při tréninku utrhl prsní sval a nemohl pořádně hýbat levou rukou. Do ringu přesto nastoupil a v jednu chvíli v něm i v Carlu Weathersovi bouchly saze natolik, že do sebe šli mimo scénář. Podobně napjatě se rodil celý snímek, když studio nechtělo Stallonemu svěřit režii a Talia Shire nestíhala natáčení finálového zápasu.
Skutečný vztek mezi provazy
Po vyrovnaném prvním souboji se Rocky Balboa (Sylvester Stallone) snaží žít klidný rodinný život s Adrian (Talia Shire) a pověsit rukavice na hřebík. Šampion Apollo Creed (Carl Weathers) však odmítá přijmout pochybnosti fanoušků a dotlačí ho k odvetě.
Příprava na návrat do ringu dala Stallonemu pořádně zabrat. Jak sám vyprávěl v rozhovoru s Arnoldem Schwarzeneggerem, asi měsíc a půl před natáčením ho trénoval kulturista Franco Columbu a vyzval ho k soutěži v bench pressu. Stallone si hned při rozcvičce utrhl prsní sval od kosti a myslel si, že jeho kariéra skončila.
Protože nemohl pořádně používat levou ruku, přepsal děj tak, aby Rocky začal boxovat pravačkou, a jako důvod mu připsal poraněné oko. Oba hlavní představitelé před natáčením trénovali dva a půl měsíce a v tréninkové pasáži se proti Stallonemu postavil i skutečný boxerský šampion Roberto Durán.
Při natáčení samotné odvety se pak napětí mezi herci vymklo kontrole. Po gongu na konci druhého kola do sebe Stallone a Weathers strkají, posmívají se jeden druhému a jejich týmy z rohů je musí odtrhnout. Stallone později přiznal, že v tu chvíli vůbec nehráli a byli na sebe doopravdy naštvaní. Několik ran, které měly minout, totiž dopadlo na tělo a měsíce nacvičovaná choreografie šla stranou.
Režisérovi se ale neplánovaná reakce zamlouvala, a tak ji ve filmu nechal. Závěrečnou bitvu pak se střihači Danfordem B. Greenem a Stanfordem C. Allenem stříhal přes osm měsíců, než byl s výsledkem spokojený. Přísnou tvář si přitom Weathersova postava držela po celou stopáž, protože Apollo Creed se za celý film ani jednou neusměje.
Boj o režisérskou židli
Křeslo režiséra přitom Stallone neměl vůbec jisté. Tvůrce prvního dílu John G. Avildsen pokračování odmítl, zčásti kvůli přípravám na Horečku sobotní noci, a později v rozhovoru dodal, že se mu nelíbil ani scénář. Studio United Artists nechtělo Stalloneho za kameru pustit kvůli slabým tržbám jeho režijního debutu Cesta k ráji. Podrželi ho ale producenti Robert Chartoff a Irwin Winkler, kteří dobře znali jeho podíl na úspěchu jedničky.
Před schválením konečné podoby se ve scénáři objevily divoké nápady. V jedné z prvních verzí se měl velký souboj odehrát v římském Koloseu a ve flashbacku mělo dojít na Rockyho první setkání s Mickeym, z něhož by se divák dozvěděl boxerovo skutečné křestní jméno, Robert. Avildsenovi se zase zamlouval původní Stalloneho plán na trilogii, v níž by se Rocky stal starostou Philadelphie, jenže Paulie (Burt Young) by ukradl peníze z městské pokladny a Rocky by vzal vinu na sebe.
Do obsazení se málem dostal i skutečný boxer Chuck Wepner, podle kterého Stallone Rockyho vymyslel. Dostal nabídku zahrát si trenéra, ale na čtené zkoušce prý podle vlastních slov dopadl tak špatně, že jeho postavu ze scénáře raději vyškrtli. Sám Stallone k filmu napsal i román. Části z Rockyho pohledu pojal v první osobě stejnou kostrbatou angličtinou, jakou boxer mluví, ale scény bez něj napsal ve třetí osobě a spisovně.
Přepsaný konec kvůli Adrian
Zásadní změnu v ději si vyžádal nabitý diář Talie Shire. Původně měla Adrian fandit přímo v hale, jenže herečka v té době natáčela snímek Old Boyfriends. Tvůrci proto příběh upravili tak, aby zůstala doma u televize, a její záběry před obrazovkou dotočili a dostříhali do filmu až o několik měsíců později. Jde tak o jediný díl série, v němž Adrian ani Paulie v hledišti nesedí.
Štáb potrápila i proměna Burta Younga, jenž zemřel v říjnu 2023. Mezi oběma díly totiž výrazně zhubl. Protože dvojka navazuje přesně na konec jedničky, museli filmaři nasadit volnější oblečení a pečlivě volit úhly kamery, aby Paulie působil stejně mohutně. V nemocniční scéně si herec navíc hlídal, aby příliš neukazoval krk a neodhalil pohublý obličej. Na place se naopak sešli Stalloneho blízcí. Novorozeného syna Roberta Balbou mladšího si zahrál hercův malý syn Seargeoh Stallone a v roli pouličního zpěváka se vrátil bratr Frank Stallone.
Do rodinných scén přibylo i pár hravých detailů. Když se novináři Rockyho ptají, co udělá s penězi za zápas, slíbí nenarozenému dítěti hračky a zmíní žabáka Kermita, a právě ten rok byl sám Stallone hostem pořadu Muppet Show. Podobnou drobnost vložil scénář i do chvíle, kdy Rocky s Adrian kupují dům. Boxer poklepe na domovní číslo 2313 s tím, že součet dává „skoro devítku“ jako dobré znamení, přestože vychází přesně devět, čímž tvůrci jen nenápadně připomněli, že Rocky moc počítat neumí.
Běh delší než maraton
Do tréninkové scény, kdy Rocky probíhá ulicemi Philadelphie, zapojili filmaři osm set místních školáků. Obyvatelé města později přesně spočítali skutečnou trasu od jeho domu až na vrchol schodů Muzea umění. Kdyby ji boxer opravdu uběhl v kuse, zvládl by za jediný den zhruba 48,6 kilometru, tedy přes šest kilometrů víc, než měří maraton.
Filmové přešlapy pro pozorné diváky
Pozorní diváci u televize odhalili ve filmu hned několik chyb, z nichž nejvíc bije do očí Rockyho nové auto. Děj snímku se odehrává v roce 1976, ale boxer si v autosalonu kupuje Pontiac Firebird Trans Am ročníku 1979. Filmařům uteklo i to, které oko měl vlastně hrdina poraněné. Po prvním zápase má zavázané pravé oko a trenér Mickey (Burgess Meredith) mu špatný zrak předvede úderem z pravé strany, při odvetě ale komentátor najednou hlásí, že Apollo zasáhl zraněné levé oko. V ringu navíc selhal i trenérův plán, protože Mickey chce po levákovi Rockym boxovat pravou rukou, jenže v zápase je od začátku vidět hlavně jeho levačka.
Pobaví také kouzla se střihem. V parku Rocky přeskočí čtyři lavičky, ve skutečnosti ale skákal dvakrát po sobě přes tytéž dvě. V nemocnici u lůžka Adrian v kómatu mu naroste skoro plnovous, jenže ve chvíli, kdy se jeho žena probudí, má najednou jen lehké strniště. Na konci zápasu zase Adrian s Pauliem celou dobu stojí před televizí a křičí, a jakmile Rocky vstane, vyskočí ze židlí, jako by celé odpočítávání proseděli. Fanoušci boxu pak upozornili i na finále patnáctého kola. Rocky totiž padl k zemi jen ztrátou rovnováhy po vlastním levém háku, takže podle pravidel měl rozhodčí odpočítávat pouze Apolla a Rockyho pád posoudit jako uklouznutí.
Přes všechny zákulisní potíže i drobné chyby má dvojka dodnes silného zastánce, protože Quentin Tarantino řekl, že Rocky II byl jeho nejoblíbenější film roku 1979 a má ho radši než první díl.
Snímek Rocky II vysílá stanice Prima Cool v pátek 27. listopadu od 20:15 a reprízu nabídne v sobotu 28. listopadu ve 14:10.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb, imdb).