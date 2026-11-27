Zdravotní problémy zasáhly do sestav na obou stranách. Zatímco Vítkovice řešily absence Yetmana, Kaluse, Hrivíka či Kňažka měsíčním hostováním Kanaďana Martela z Mladé Boleslavi, hosté při čerstvé neúčasti Rutty, Špačka, Hradce či Chlapíka sáhli do Litoměřic po Přibylovi se Suhradou.
Sparta měla v prvním dějství více šancí, ale vyhráli ho domácí. Řepík pálil jen do horní tyče, Hrachovina vychytal sólo a blafák Blümela. Naopak na druhé straně předvedl hezkou akci Zbořil a jeho křížnou přihrávku nasměroval Abdul z kruhu do Kovářovy sítě. Hosté mohli ještě záhy odpovědět zásluhou Shora, jenž po nájezdu dva na jednoho zazvonil pukem na boční tyč.
Druhou část odstartovala velká šance Martela, který však v přesilovce Kováře nepřekonal. Pražané hledali klíč k domácí brance více než polovinu utkání. Nakonec se ujala v přesilové hře pohotová teč Pospíšila, který v 31. minutě usměrnil Krejčíkovu ránu od modré čáry.
Sparta udržovala aktivitu, větřila naději na obrat a ještě ve druhé části se jí to mohlo povést, ale Vesalainen v zakončení selhal. Domácí však převahu soupeře přečkali, srovnali znovu krok a v závěru byli iniciativnější. Několikrát hosty sevřeli v útočném pásmu, vyložená šance však nepřišla.
Poslední dvě minuty základní hrací doby hrály Vítkovice v pěti proti čtyřem a Nellis v poslední vteřině málem zaskočil Kováře. V prodloužení měla výhodu přesilovky Sparta, blíže druhému bodu byli ale Ostravané. Rozhodnutí ovšem přinesly až nájezdy, ve kterých byli šťastnější domácí na rozdíl od soupeře, který dvakrát trefil tyčku.
HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 2:1 po nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Abdul (J. Zbořil), rozhodující nájezd Abdul - 31. J. Pospíšil (Krejčík, Řepík). Rozhodčí: Jeřábek, Stano - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 4124.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Leahy, Brůna - Š. Stránský, Hladonik, Cienciala - Martel, Nellis, Šebesta - Lacka, Šír, Abdul - Žídek, Petr, Macias - Fasner. Trenér: Treille.
Sparta: J. Kovář - Tomov, Krejčík, Michálek, Mašín, N. Seppälä, Sirota, Suhrada - P. Kousal, Shore, Blümel - Řepík, Vesalainen, Sekáč - Daníček, Kuťák, Dzierkals - J. Pospíšil, M. Přibyl, M. Procházka. Trenér: Augusta.