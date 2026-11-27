Kouč Marek Nikl v sestavě oproti utkání na Kladně sáhl k jediné změně, když místo Štrakla nastoupil ve stoperské dvojici kapitán Čermák. V třinecké jedenáctce figuroval exjihlavský středopolař Ondřej Machuča.
Vysočina na velmi dobře připraveném trávníku začala aktivně, ale první šanci měl po rychlém kontru Cienciala. Slavata jeho pokus nadvakrát chytil. To o dvě minuty později byl Murin na druhé straně bez šance. Moudrý vyslal doprava optimální průnikovku na nabíhajícího Křehlíka, jenže se trefil přesně na zadní tyč – 1:0. O dvě minutovky později jihlavský křídelník střílel znovu, ale jeho pokus byl zablokován na rohový kop. Po čtvrt hodině hry se zleva řítil do vápna Omotoye, mířil dobře na zadní tyč, ale těsně minul. Snad za minutu se zkoušel prosadit po druhém křídle, ale tentokrát napálil jen Murina.
Ve 22. minutě se Křehlíkovu prudkou přihrávku z pravého křídla snažil usměrnit na branku z první Moudrý, ale hodně minul zařízení. Delší převahu Vysočina zúročil ke střele až Sambou v 33. minutě, ovšem jeho ránu tečovala záda obránce na roh. I ten byl nebezpečný a z úhlu jej zakončoval Sambou, ovšem jen do výborně chytajícího Murina. Ten se vyznamenal i v 35. minutě, kdy z úhlu na druhé straně vápna pohotově pálil jen do třineckého gólmana Moudrý.
Ve 42. minutě z dvaceti metrů natáhl Hošek, ale jeho prudký pokus vedl jen k rohovému kopu. Z něj si odražený míč našel Matoušek, neukvapil se a mezi obránci na vápně našel Jambora, jenž pálil z otočky, ale jen do připraveného a vyrážejícího Murina. V poslední minutě první půle se do šance prodral Omotoye, když se na vápně otočil kolem stopera, ale jeho střela letěla nad břevno. K zásahu Křehlíka se tak v úvodním dějství žádná další branka nepřidala.
Vysočina očividně chtěla navýšit své jednobrankové vedení a od úvodního hvizdu druhé půle se tlačila před třineckou branku. Ve 48. minutě se na pravém křídle uvolnil Křehlík, ale jeho střela cestu do branky nenalezla a byla i příliš dlouhá na nabíhajícího spoluhráče. V 51. minutě dostal do vápna přihrávku za obranu Moudrý, vyslal dobrou střelu k zadní tyči, kterou však těsně minul. V 53. minutě si na Moudrého rohový kop naběhl Štětka a nikým nekrytý hlavičkoval jen do Murinových rukavic. V 55. minutě Jambor uvolnil dlouhým pasem Křehlíka, ten se odhodlal ke střele zhruba z vápna, ale ta neměla potřebné parametry.
V 58. minutě po levém křídle unikl Sambou, ale bohužel nedokázal nalézt své nabíhajícího spoluhráče před brankou. V 62. minutě se do vápna prosadil střídající Usman, zpětnou přihrávkou našel na vápně Moudrého a jeho utažená střela letěla vedle tyče. A přehlídka jihlavských šancí pokračovala. V 65. minutě po levém křídle unikl Matoušek a zpětnou přihrávkou oslovil Moudrého, jehož bomba z první trefila břevno, od nějž se odrazila za Murinova záda, jenž vzápětí balón dokázal pohotově skrýt.
Kdo měl obavu, že se Vysočina bude nadále střelecky trápit, našel brzy uklidnění. V 67. minutě Usman našel skórujícího Omotoyeho 2:0. A už o dvě minuty později Mokrovics parádní patičkou ve vápně uvolnil Usmana, který se proti Murinovi nemýlil – 3:0. V 74. minutě to bylo už 4:0, neboť střelu Jambora do sítě pohotově usměrnil mimo dosah gólmana střelec posledních týdnů Moudrý. A tím bylo prakticky po zápase, přestože se žlutí snažili o populárního „bůra“ v třinecké síti. I tak po devadesáti minutách mohla zavládnout absolutní spokojenost.
FC Vysočina Jihlava - FK Třinec
4:0 (1:0)
Góly: 7. Křehlík, 67. Omotoye, 69. Usman, 74. Moudrý. ŽK: 39. Hošek, 45+1. Sambou – 25. Simerský, 45+2. Abdoulkarim. Rozhodčí: Ehrenberger – Hurych, Rosický. Počet diváků: 382.
Sestavy:
FC Vysočina Jihlava: Slavata – Hošek, Čermák, Štětka, Matoušek – M.Lacko (89. Šelicha), Jambor – Křehlík (61. Mokrovics), Moudrý (81. Labaran), Sambou (61. Usman) – Omotoye (81. Odekunle). Náhradníci: Mastný – Abdullahi, Štrakl, Haala, Alkasim, Sinanaj.
FK Třinec: Murin – Bolf, Simerský (79. Brak), Helebrand – Obuch, Omasta, Machuča, Cienciala, Nguyen – Abdoulkarim (79. Zdražil), M.Černý (63. Šehić). Náhradníci: Mrózek – Demitra, Dadak.