Davy lidí sledovaly rozsvícení stromů v Brně. Který se vám líbí nejvíce?
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Davy lidí sledovaly rozsvícení stromů v Brně. Který se vám líbí nejvíce?Zdroj: Anna Pospíšilová
Článek byl publikován 27.11.2026 18:04
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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