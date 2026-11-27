Páteční program v Kataru pokračoval druhým volným tréninkem. Do svého vozu se vrátil Fernando Alonso, který kvůli nemoci vynechal první trénink a nahradil jej Jak Crawford.
V Red Bullu v prvním tréninku došlo k incidentu, kdy Isack Hadjar omylem přejel nohu mechanikovi, a tak komisaři rozhodli o týmové pokutě 30.000 euro. Mechanik je v pořádku.
Stejně jako v prvním tréninku, i v druhém piloti vyrazili na žluté sadě pneumatik. Mercedes opět zajížděl nejrychlejší časy a první příčka po prvních pokusech patřila Georgovi Russellovi. Charles Leclerc při výjezdu ze zatáčky roztočil svůj monopost a vletěl do štěrku. Později týmu zahlásil, že vůz asi není v pořádku, a tak zajel do boxů.
Whoa, Charles!
That’s a big spin for Leclerc
#F1 #QatarGP https://t.co/Mr8Y2WGQ69
— Formula 1 (@F1) November 27, 2026
Andrea Kimi Antonelli se mezitím dostal před svého týmového kolegu. Obrubníky opět ukázaly, že pro mnohé piloty budou znamenat problémy. Carlos Sainz se na chvíli objevil mimo trať. Leclerc strávil nějaký čas v garáži mimo vůz, ale chystal se znovu vyjet.
Piloti postupně přezuli na měkkou sadu a začali zrychlovat. Lando Norris dostal svůj McLaren na třetí pozici a jeho týmový kolega Oscar Piastri se umístil hned za ním. Trénink byl přerušen červenou vlajkou, protože na trati bylo spousta štěrku. Později se ukázalo, že na trati ležel úlomek z vozu Leclerca, který tam ležel od jeho incidentu. Červená vlajka přerušila rychlé pokusy na čerstvých pneumatikách oběma pilotům Mercedesu.
Ihned po dalším spuštění tréninku si Antonelli i Russell zajeli zahřívací kolo, aby se vydali zajet časy na měkké sadě. Opět se jim to nepovedlo, protože Pierre Gasly vyjel mimo trať a zasekl se v kačírku. Znovu zasvítila červená vlajka.
Pierre skids off and his FP2 is over
#F1 #QatarGP https://t.co/NeqO2jVZnd
— Formula 1 (@F1) November 27, 2026
Kvůli červeným vlajkám se vedení rozhodlo prodloužit druhý trénink o 13 minut. Piloti extra čas využívali naplno a někteří zkoušeli i jízdu v těsné blízkosti s ostatními vozy. Lewis Hamilton se v závěru tréninku ocitl mimo trať a zahlásil do vysílačky, že vozu došel výkon. Vůz odstavil v kačírku, a tak byl aktivován virtuální safety car.
Lewis has lost power and parked up at trackside
We have a Virtual Safety Car as the clock ticks down ⌛️
#F1 #QatarGP https://t.co/iy220edr3O
— Formula 1 (@F1) November 27, 2026
Nejrychlejším pilotem druhého tréninku byl znovu Andrea Kimi Antonelli a opět s časem zajetým na žluté sadě v prvních pokusech.