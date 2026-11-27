Ve staré krabici po prababičce, zasunuté mezi
receptní kartičky popsané několika rukopisy, ležel i malý lístek. Skoro by se dal přehlédnout. Nahoře stálo jen: s ořechy. Pod tím pár řádků, perník bez velkého vysvětlování, bez teploty, bez poznámek typu „hlídat troubu“. Jen seznam surovin a stručné, trochu úsporné pokyny. Zvědavost nakonec vyhrála. Upekla jsem ho a na plechu se objevily tmavé, lesklé perníkové válečky, uvnitř a celé půlky švestková povidla vlašských ořechů. Ke kávě mizely rychleji, než jsem čekala. Poslední kousek jsem už fotila dost narychlo.
Na tom receptu je sympatická hlavně jeho
obyčejná poctivost. Nic efektního, žádné cukrářské triky, které vypadají dobře jen na videu. Zadělá se těsto, zabalí se a nechá přes noc odpočívat v chladu. Ten čas mu prospívá víc, než by se z krátkého receptu zdálo. Med se propojí s kořením, těsto zpevní a druhý den se s ním pracuje podstatně klidněji. Rozválí se, namaže povidly, posype půlkami a stočí do vlašských ořechů válečků. V troubě se pak rozvoní skořice s hřebíčkem, taková ta vůně, kvůli které se někdo nenápadně objeví v kuchyni, i když před chvílí tvrdil, že sladké si nedá.
Můj tip zní: Těsto po vyhnětení opravdu nechte přes noc v lednici, dobře zabalené v potravinářské fólii. Med během chlazení částečně zkrystalizuje, hmota zpevní a nebude se při válení tolik vzpouzet. Když se do těsta pustíte hned, válečky se snadno potrhnou a povidla mají nepříjemnou tendenci utéct dřív, než plech vůbec dojede k troubě. Recept na domácí perník dlouhán s vlašskými ořechy a švestkovými povidly
Celková délka přípravy: přibližně 9 hodin (z toho aktivně asi 50 minut) Ingredience k přípravě Perníkové těsto 200 g tekutého medu 350 g cukru moučky 4 celá vejce 750 g hladké mouky 00 1 kávová lžička jedlé sody 1 balíček perníkového koření Náplň a dokončení 300 g švestkových povidel 150 g jader vlašských ořechů (půlky) 1 bílek na potření Postup přípravy perníku dlouhánu s vlašskými ořechy a povidly
1. Do větší mísy dejte
med, cukr moučku a vejce. Prošlehejte je ručním šlehačem, případně vezměte vařečku a chvíli poctivě míchejte, až vznikne světlejší napěněná hmota. Med se má s vejci a cukrem spojit, ne jen zmizet někde na dně mísy.
2. Do základu postupně vmíchejte
mouku promíchanou se sodou a perníkovým kořením. Zpočátku to půjde lžící, později už se hodí ruce. Těsto bude pevnější, trochu lepivé a nebude hladké jako linecké. To je v pořádku, nelekejte se toho. Foto: Cooky.cz, Vánoční atmosféra v každém kousku: Perník s ořechy a medem, který dozrává a den ode dne chutná líp
3. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte do lednice
přes noc. V chladu zpevní a koření bude mít čas projít celou hmotou.
4. Druhý den těsto vyndejte z lednice a nechte ho asi 15 minut stát na lince. Trochu povolí a váleček s ním nebude tolik zápasit. Pracovní plochu jen lehce poprašte moukou.
5. Těsto rozdělte na tři až čtyři přibližně stejné díly. Každý rozválejte na plát vysoký asi
4 až 5 mm. Nejlépe se pracuje s obdélníkem kolem 20 × 30 cm, ale pravítko kvůli tomu vytahovat nemusíte.
6. Pláty potřete
švestkovými povidly. U okrajů nechte přibližně 1 cm volný, jinak se náplň při rolování vytlačí ven a skončí spíš na stole než uvnitř perníku. Foto: Cooky.cz, Vánoční atmosféra v každém kousku: Perník s ořechy a medem, který dozrává a den ode dne chutná líp
7. Na povidla rozložte
půlky vlašských ořechů v jedné vrstvě. Nedávejte je úplně natěsno. Po nakrájení by měl v každém plátku zůstat jeden, někdy dva pěkné kusy ořechu.
8. Plát pomalu stočte po delší straně do pevného válečku. Spoj přimáčkněte prsty, aby se těsto zavřelo a náplň zůstala uvnitř. Váleček opatrně přeneste na plech vyložený pečicím papírem.
Upečeme dozlatova
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1. Válečky potřete ze všech stran
rozšlehaným bílkem. Při pečení díky němu získají tmavý lesk, který k tomuhle perníku prostě sedí.
2. Pečte v troubě předehřáté na
170 stupňů asi 8 až 10 minut. Povrch má být pevný a lesklý. Po vytažení budou válečky ještě měkké, což je normální; zpevní až při chladnutí. Delší pečení jim spíš uškodí, těsto by se zbytečně vysušilo.
3. Upečené válečky přesuňte na mřížku a nechte je úplně vychladnout, alespoň hodinu. Krájejte je teprve potom, ostrým nožem, na plátky silné asi
1 cm. Když se do nich pustíte ještě teplé, náplň se rozmaže a plátky se budou lámat. Tipy redakce: Skladování a měknutí: Perník dlouhán patří k pečivu, které bývá druhý den lepší než hned po upečení. Nakrájené plátky dejte do plechové dózy s víkem a přidejte půlku jablka nebo kousek chleba. Vlhkost pomůže udržet perník měkký několik dní, klidně i týden. Povidla nesmí být řídká: Pokud máte povidla řidší, krátce je prohřejte na pánvi a nechte odpařit přebytečnou vodu. Tekutá náplň z válečku uteče velmi rychle a při balení dokáže potrhat i dobře vyválený plát těsta. Záměna ořechů: Vlašské ořechy lze nahradit lískovými ořechy nebo mandlemi, chuť se ale posune. Vlašáky mají jemně nahořklý tón a se sladkými povidly působí výrazněji. Lískové ořechy jsou kulatější a sladší, výsledek bude chuťově měkčí. Čokoládová poleva jako variace: Vychladlé plátky můžete potřít čokoládovou polevou ze 70% čokolády rozpuštěné ve vodní lázni se lžící másla. Navrch se hodí nasekané ořechy nebo kokos. Z jednoduchého perníku je rázem slavnostnější kousek třeba na vánoční stůl. Dopečenost bez špejle: U tenkých válečků špejle moc neřekne. Lepší je lehce klepnout prstem na povrch. Když těsto pruží zpátky a nelepí, je hotovo. Pokud je po 10 minutách pořád nápadně bledé, trouba nejspíš nebyla dost předehřátá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline