Animované disneyovky jsou stále docela spolehlivou komoditou, zvlášť když se mohou opřít o osvědčenou dějovou strukturu. Snímek Hexe: Magický svět (Hexed) je ale důkazem, že nestačí jen vnější struktura, především je třeba zapojit postavy. To se filmu bohužel moc nedaří.
Snímek pracuje s klasickým fantastickým motivem a cestou hrdiny. Billie (Hailee Steinfeld) je problémová dospívající dívka, která své svobodné matce Alice (Rashida Jones) přidělává nejednu vrásku. A to ještě předtím, než zjistí, že má magické schopnosti, pohltí ji portál do jiného světa a zjistí, že její zdánlivě přehnaně starostlivá matka má vlastní divokou minulost, co se týče magie.
Hexe má klasickou strukturu toho nejběžnějšího fantasy, jaké si představíte. Hrdinka se dostane do kouzelného světa, sužovaného krutou vládkyní (Jodie Foster), narazí na průvodce, tříokého kocoura Brůču (Walton Goggins), jenž jí usnadní orientaci v novém světě, vyřeší svůj osobní spor s matkou a nastolí rovnováhu. Karty jsou rozdané dost otevřeně, film divákovi neposkytne žádné překvapení a žádný rozpor s tím, co očekává. To je na jednu stranu docela sympatické, prostě sledujeme zcela běžnou cestu hrdiny. Problém je, že Hexe nepřekračuje hranice konceptu.
Nejde jen o to, že postavy jsou šablonovité, předvídatelné a poměrně jednorozměrné. Vyprávění moc neví, co má s postavami dělat. Brůča se tváří jako cynický mentor, ale vlastně víc mluví o tom, jak mentoruje, než aby skutečně mentoroval. Obzvlášť absurdně to vyzní ve scéně, kdy mluví o jediné věci, kterou hrdinku naučit nemůže, protože do té chvíle ji prakticky nic neučil. Mnohem bizarnější jsou ale obě hlavní hrdinky, Billie a Alice. Billie vstupuje do vyprávění jako náctiletá rebelka, která dělá problematické věci, aby udělala správnou věc.
Během své cesty fantastickou říší se naučí, že její přístup je v zásadě správný. Alice se během vteřiny změní z ochranitelské figury na hrdinku, která svou dceru v jejím přístupu podporuje. Ta proměna je motivovaná kompozičně, tím, že získá prostředek k tomu, aby jejich mise mohla pokračovat, ale není motivovaná psychologicky. Prostě přepne z ženy, která chce dceru chránit před problémy, do hrdinky, jež se do problémů nadšeně vrhá.
Morální ponaučení je tady trochu problematické, obzvlášť když před klimaxem snímek odmění diváka potrestáním protivného ředitele školy, který je sice na začátku představen jako nesympatická postava, ale zároveň jedná prakticky správně. Navzdory tomu se ani nedá říct, že by divákovi byly postavy nesympatické, jsou prostě nijaké. Následkem všech těchto podivně inscenovaných věcí tak nesledujeme fantasy s postavami, na které se můžeme napojit, ale schematický snímek s figurami, jež postupují dějem podle očekávání.
Je to o to větší škoda, protože snímek má téma – toxické rodičovství. Snaží se ho rozvíjet na paralelách mezi postavami, ale zároveň ho nerozvíjí vůbec. Dá nám najevo, že to téma tam tak nějak někde je a někdo ho chtěl v rámci vyprávění asi rozpracovat, ale nikdo to nakonec neudělal. A útěchu nemůžeme najít ani v tom, že by nás provázely zajímavým světem.
Fantastický svět je totiž poměrně generický a zvláštním způsobem chaotický. Vidíme náměstí plná lidí, kteří používají magii, oživlé předměty a směs různých kultur. Samotný svět ale jako by neměl žádnou vlastní tvář, nic, co by bylo charakteristické jen pro něj. Především nemá žádnou konzistenci. V jednu chvíli naznačí určitou společenskou nerovnováhu mezi čaroději a jejich familiáry – tedy zvířecími společníky –, ale tuto linku dál nerozvíjí. Nahazuje motivy, které fungují jako atrakce, ale ne jako funkční motivy ve vyprávění. Zároveň snímek působí poměrně chaoticky i v rámci snímání.
K humoru patří velmi časté situace, kdy hrdinka nezvládá magii a dělá co největší bordel na co nejmenším prostoru, takže obraz se stále zaplňuje rozbitými či rozházenými věcmi, zhroucenými strukturami a nepořádkem. V obraze vzniká chaos, který umocňuje také rychlý střih. Kromě toho, že jde o hodně často opakovaný vtip a dost rychle se okouká, také způsobuje dost nepohodlnou nepřehlednost kulis. Hexe: Magický svět je tak nejen narativní chaos, ale také bordel v každém druhém záběru.
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