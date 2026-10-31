Škodě Auto rostou tržby i zisky

Zatímco mateřský koncern Volkswagen vykázal za první tři čtvrtletí provozní zisk pouhých 0,1 miliardy eur, tedy meziroční propad o téměř 99 procent, jeho mladoboleslavská dcera jde opačným směrem. Škoda Auto zvýšila tržby o 3,5 procenta na 23,132 miliardy eur, provozní zisk pak o 7,4 procenta na 1,923 miliardy eur. Rentabilita tržeb se zlepšila z osmi na 8,3 procenta.
Celosvětové dodávky vozů značky Škoda zákazníkům vzrostly za leden až září meziročně o 6,1 procenta na 812.400 aut. Celkový odbyt skupiny Škoda Auto, který zahrnuje i výrobu dalších koncernových značek, stoupl o 3,4 procenta na 899.100 vozů. Výroba skupiny za stejné období dosáhla 856.400 automobilů, o 2,3 procenta více než loni.
Největším trhem značky zůstalo Německo, kde dodávky meziročně vyskočily o 15,9 procenta na 178.300 vozů. Významný růst zaznamenala také Velká Británie, kde přibylo 8,4 procenta na 71.700 aut, a Polsko s nárůstem o 10,4 procenta na 50.700 vozů. V České republice si zákazníci převzali 70.500 nových Škod, o 4,2 procenta více. Automobilka si v Evropě udržela pozici druhé nejprodávanější automobilové značky s 666.798 registracemi.
Nejprodávanějším modelem zůstala Octavia se 138.000 dodanými vozy, i když meziročně mírně klesla. Výrazně naopak posílil Kodiaq, jehož prodeje vzrostly o 11,9 procenta na 107.800 kusů. V elektrickém segmentu dominoval Elroq s 92.200 dodávkami a meziročním růstem 52,7 procenta, Enyaq pak přidal čtvrtinu na 72.700 vozů. Celkové dodávky plně elektrických vozů a plug-in hybridů značky Škoda vzrostly o 34,7 procenta na 203.100 aut. V Evropě tvoří tyto vozy téměř třicet procent všech dodávek značky.
Nové elektrické modely Epiq a Peaq, které se do showroomů dostaly teprve nedávno, zatím nabraly obrátky jen pomalu. Za první tři čtvrtletí automobilka zákazníkům předala 1900 kusů Epiqu a 700 kusů Peaqu. Zájem nicméně roste, do poloviny října automobilka evidovala přes 82.000 objednávek na oba modely dohromady.
Člen představenstva pověřený předsednictvím Holger Peters označil dosažené výsledky za důkaz síly obchodního modelu zaměřeného na zákazníka a zároveň varoval před náročnějším obdobím. Tlak na marže podle něj poroste mimo jiné v důsledku úspěchu automobilky v oblasti elektrifikace.
Volkswagen se mezitím potýká s vysokými náklady, nadbytečnými kapacitami a sílící čínskou konkurencí. Koncern plánuje rozsáhlou restrukturalizaci a nevylučuje uzavření až čtyř německých závodů. Škoda ve svých třech českých provozech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36.500 lidí včetně agenturních pracovníků.
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