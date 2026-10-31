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Škodě Auto rostou tržby i zisky

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Zatímco mateřský koncern Volkswagen vykázal za první tři čtvrtletí provozní zisk pouhých 0,1 miliardy eur, tedy meziroční propad o téměř 99 procent, jeho mladoboleslavská…
skoda-skodovka

skoda-skodovka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:00

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