Temelín přechází na americké jaderné palivo od Westinghouse

Temelín přechází na americké jaderné palivo od WestinghousePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
1280px-JETE-chladici_veze
Článek byl publikován 01.11.2026 12:00
Cestující na regionální trati 323 mezi Valašským Meziříčím na Vsetínsku a Hostašovicemi na Novojičínsku si...
Sedmdesát pět procent Čechů se už setkalo s tím, že jim chatbot postavený na umělé inteligenci poskytl...
Elektrárny, chemičky a další průmyslové provozy z Ústeckého kraje obsadily loni nejčastěji přední příčky...
Colours of Ostrava mají headlinera závěrečného večera. Čtyřiadvacátý ročník festivalu, který se uskuteční...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →