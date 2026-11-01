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Temelín přechází na americké jaderné palivo od Westinghouse

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Jaderná elektrárna Temelín zahajuje přechod na palivo od americké společnosti Westinghouse. První palivové soubory již prošly testováním a během probíhající odstávky prvního bloku budou…
1280px-JETE-chladici_veze

1280px-JETE-chladici_veze

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:00

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