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Sklidili jste brambory? Do sklepa s nimi ještě nespěchejte

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Vyrýt brambory, naplnit jimi přepravku a odnést ji do sklepa. Na první pohled logický postup má jednu slabinu: čerstvě sklizené hlízy ještě nejsou na několik měsíců skladování úplně připravené. Na povrchu mohou být vlhké, mají drobné oděrky a některá poškození při sklizni ani nejsou na první pohled patrná. O tom, v jakém stavu najdete zásoby uprostřed zimy, se proto zčásti rozhoduje už během prvních hodin a dnů po vyrytí.
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Staré brambory můžete využít jako sadbu nových

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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