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Jak vybrat správná střešní okna do podkroví

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Střešní okna dokážou proměnit tmavé podkroví v příjemný a světlý prostor. Při jejich výběru ale nestačí řešit jen velikost, nebo cenu. Důležitá je také orientace střechy, způsob otevírání, kvalita zasklení nebo třeba to, jak snadno se bude okno ovládat a udržovat.
Foto: Robert Žákovič

Foto: Robert Žákovič

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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