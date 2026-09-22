Jak vybrat správná střešní okna do podkroví

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Jak vybrat správná střešní okna do podkrovíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Střešní okna dokážou proměnit tmavé podkroví v příjemný a světlý prostor. Při jejich výběru ale nestačí řešit jen velikost, nebo cenu. Důležitá je také orientace střechy, způsob otevírání, kvalita zasklení nebo třeba to, jak snadno se bude okno ovládat a udržovat.
Foto: Robert Žákovič
Zdroj:
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