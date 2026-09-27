Vlastní bydlení nemusí znamenat hypotéku na desítky let. Domek na kolečkách ukrývá překvapivě prostorný interiér

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Vlastní bydlení nemusí znamenat hypotéku na desítky let. Domek na kolečkách ukrývá překvapivě prostorný interiérPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Mít hezký domek je pro spoustu lidí životním cílem. Útulný, ale krásný domek si můžete udělat i ze starého polorozpadlého domečku, pokud víte, jak na to.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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- Muž začal hloubit obrovskou díru do země a sousedé nechápali proč. Nakonec v ní vyrostl pohádkový hobití domek
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