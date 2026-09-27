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Muž začal hloubit obrovskou díru do země a sousedé nechápali proč. Nakonec v ní vyrostl pohádkový hobití domek

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Dennívýzva
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Pokud jste fanoušci série filmů Hobit, tento mladík vás jistě zaujme. Udělal si totiž z obyčejné díry v zemi malý, ale překrásný hobití domek.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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