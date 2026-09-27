V roce 1993 zabil exmanželku a starší dceru. Pak u kuchyňského stolu rozhodoval, zda mladší dceru ušetří

V květnu roku 1993 se na Královéhradecku odehrál případ trojnásobné vraždy. Devětatřicetiletý bývalý hasič usmrtil v rodinném domě sekerou svou exmanželku a devatenáctiletou dceru. Poté usedl ke kuchyňskému stolu, začal psát omluvný dopis a čekal, až se z koupaliště vrátí jeho čtrnáctiletá dcera. Z místa činu následně odešel do nedalekého hostince na pivo.
Soužití po rozvodu
Pavel a Zdena se vzali v roce 1973 a brzy se jim narodily dvě dcery. Muž nedokončil vysokou školu a nastoupil k hasičskému záchrannému sboru v Hradci Králové, kde se postupem času vypracoval na velitele směny. Jeho slibnou kariéru ukončil incident spojený s alkoholem. Pravidelná konzumace alkoholu, agresivní chování a následná nevěra nakonec vedly k rozvodu.
Rozvedení manželé i přes soudní rozhodnutí nadále sdíleli společnou domácnost ve venkovském statku, kde s nimi žila také Zdenina matka Marie. Tchyně špatně snášela zeťovo chování i jeho neochotu řešit bytovou situaci. Napětí v domě gradovalo, zejména když si Zdena našla nového partnera. Bývalý manžel se odmítal odstěhovat, přičemž argumentoval zájmem o společnou výchovu dcer.
Osudné květnové odpoledne
Zlom nastal ve chvíli, kdy se Pavel vracel ze zaměstnání. Jako řidič jezdil do práce na kole a cestou se zastavil ve dvou restauracích. Kolem patnácté hodiny dorazil domů pod vlivem alkoholu. Mezi ním a bývalou ženou vznikla hádka. Zdena mu vyčetla pití a zmínila, že večer odejde za svým novým přítelem.
Pavel vyšel na dvůr do dřevníku. Zde popadl sekeru, vrátil se zpět do bytu a zamířil rovnou do obývacího pokoje. Na gauči seděla jeho devatenáctiletá dcera Petra, kterou bez varování několika velkou silou vedenými údery do hlavy usmrtil. Hluk přilákal Zdenu. Ta zůstala stát ve dveřích, kde ji muž stejným způsobem srazil k zemi. Podle pozdějšího vyšetřování její bezvládné tělo ještě políbil.
Čtrnáctistránkový dopis na kuchyňském stole
Následně muž odložil sekeru na kuchyňskou linku. Ze zásuvky vyndal papíry původně určené na dětské kreslení, zamkl dveře a začal psát dopis na rozloučenou. Na čtrnácti stranách podrobně rozepisoval své pocity, litoval sám sebe a omlouval předchozí jednání.
Do dopisu zapsal úvahu o tom, že očekává příchod mladší dcery Radky a nedokáže se rozhodnout, zda ji má ušetřit, nebo vzít na onen svět s sebou. Psaní přerušilo až zaklepání na dveře.
Návrat mladší dcery
Čtrnáctiletá Radka se vracela z koupaliště. Její babička Marie, která zrovna pracovala na nedalekém poli, viděla vnučku přicházet na dvůr. Dívka pověsila mokrý ručník a zaklepala na zamčené dveře. Babička si všimla, jak se dveře otevřely, mužská ruka dívku vtáhla dovnitř a klíč se v zámku opakovaně otočil. Poté se rozhostilo ticho.
Vyděšená dívka uvnitř domu rychle pochopila situaci a prosila otce o život. Ten ji dostihl v ložnici a zasadil jí několik silných ran sekerou. Znalci později zjistili, že se oběť před údery aktivně bránila rukama. Pavel se poté vrátil ke stolu a do dopisu připsal poznámku o tom, že se mu třesou ruce a že právě usmrtil i svou druhou dceru. Na těla následně položil kopretiny z vázy, protáhl se sklepním okénkem ven a zamířil do nedaleké restaurace.
Lítost pouze nad vlastním osudem
Paní Marie pojala po chvíli podezření. Obešla dům a nahlédla oknem do ložnice, kde spatřila zkrvavené lůžkoviny. Okamžitě přivolala pomoc. Lékaři záchranné služby i policisté po vyražení dveří nalezli těla tří žen. Soudní lékař potvrdil, že zranění hlavy byla natolik devastující, že je nemohla zachránit ani včasná specializovaná pomoc.
Pátrání po pachateli trvalo pouze několik hodin. Policisté muže zadrželi v hostinci, kde po činu konzumoval alkohol. Při zatýkání zvedal ruce a sám se k vraždám hlásil.
Během psychologického a psychiatrického vyšetřování obviněný často plakal a obviňoval své příbuzné. Nad smrtí bývalé ženy a dvou dcer neprojevil lítost, trápilo ho pouze to, v jaké situaci se ocitl on sám. Svůj čin racionálně vysvětlit nedokázal a vyšetřovatelům mimo jiné tvrdil, že by jinak nedokázal utopit ani koťata. Tvrdil také, že chtěl spáchat sebevraždu, ale pokaždé si našel důvod, proč to nemohl provést. Vrchní soud v Praze jej odsoudil k trestu odnětí svobody na doživotí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (archiv.policie.gov).