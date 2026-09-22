Spodní skříňky bez polic jsou hitem: Nabízejí více pohodlí i přehledu

Kuchyňské skříňky už dávno nejsou jen úložným prostorem. Stále více se řeší také jejich vnitřní uspořádání a způsob, jakým se k uloženým věcem dostaneme. Jedním z trendů, který si získává oblibu, je kuchyň bez klasických polic ve spodních skříňkách. Místo nich nastupují hluboké výsuvy, zásuvky a chytré organizéry.
Spodní skříňky bez polic jsou trendem poslední doby. Zdroj: Trachea Více zásuvek místo jedné velké skříňky
Moderní kuchyně se stále častěji skládají z několika výsuvných zásuvek různých výšek. Do nižších lze uložit například lahve, hrnce, nebo větší zásoby potravin, zatímco mělké zásuvky jsou ideální na příbory, kuchyňské náčiní a drobnosti. Výhodou je také lepší přehled. Každá věc může mít své místo a zásuvky lze doplnit organizéry, které zabrání jejich chaotickému zaplnění.
Řešením je také kombinace různě vysokých zásuvek. Zdroj: Oresi Konec hledání vzadu ve skříňce
Klasická spodní skříňka s jednou, či dvěma policemi může na první pohled nabídnout hodně prostoru. Její nevýhodou ale je, že k věcem uloženým vzadu se dostáváme poměrně obtížně. Často je potřeba nejdříve vyndat několik dalších předmětů, abychom se dostali k tomu, co hledáme.
Právě tento problém řeší celovýsuvné zásuvky. Po jejich otevření máme celý obsah skříňky přímo před sebou a nemusíme se ohýbat ani složitě prohledávat její zadní část. Výsuvy jsou proto praktické především pro hrnce, pánve, talíře, potraviny, nebo kuchyňské spotřebiče.
Plnovýsuvy dovolují dokonalý přehled a usnadňují úklid. Zdroj: Blum Nejde jen o trend, ale také o ergonomii
Důvodem rostoucí obliby výsuvných skříněk není pouze moderní design. Výrazně přispívají také k pohodlnějšímu a jednoduššímu používání kuchyně. Nemusíme se tolik ohýbat, klekat si před otevřenou skříňkou a ani natahovat ruku hluboko dozadu. Právě ergonomie se při plánování kuchyní dostává stále více do popředí. Kuchyň totiž není jen místem, které má dobře vypadat. Musí také dobře fungovat každý den.
Čistší vzhled kuchyně
Absence klasických polic má vliv nejen na praktičnost, ale také na samotný vzhled kuchyně. Spodní část sestavy působí díky jednotným čelům výsuvů elegantněji a minimalističtěji. Kuchyň tak získává klidnější a vizuálně čistší podobu.
Velkou roli hraje také možnost kombinovat různé typy výsuvů. Zvenku může kuchyň působit jako jednoduchá sestava stejných skříněk, zatímco uvnitř se ukrývá promyšlený systém pro konkrétní potřeby domácnosti.
Kuchyně působí elegantněji. Zdroj: Franke A co klasická police?
Je potřeba zmínit, že tento trend rozhodně neznamená to, že police ve spodních skříňkách úplně mizí. V některých případech mohou být stále praktickým a cenově dostupným řešením. Hodí se například pro méně používané předměty nebo tam, kde není potřeba mít celý obsah skříňky okamžitě přístupný.
Pokud ale plánujete novou kuchyň, stojí za to zvážit, zda klasické police skutečně potřebujete. Kombinace hlubokých výsuvů, zásuvek a chytrých organizérů může nabídnout pohodlnější způsob ukládání. Moderní kuchyň tak dnes nemusí mít více úložného prostoru. Mnohem důležitější je, aby byl dobře dostupný, přehledný a přizpůsobený tomu, jak kuchyň skutečně používáte.
Organizéry prakticky oddělí potraviny. Zdroj: Ikea Zdroj: Kapitoly o bydlení a autorský text