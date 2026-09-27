Vémola zničil Vosgröneho. Novotný mluvil o návratu šampionaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vémola zničil Vosgröneho. Novotný mluvil o návratu šampiona
Karlos Vémola se po vítězném návratu z důchodu nechce znovu zastavit. Frédérica Vosgröneho ukončil ve...
Amir Tyson se dosud v boxerském prostředí pohyboval hlavně s mikrofonem. Misfits Boxing ho teď podepsali...
Raul Rosas Jr. porazil Raoniho Barcelose až v pátém kole, oslavy ale rychle vystřídaly obavy. Brazilec...
Karlos Vémola ve Frankfurtu ukončil Frédérica Vosgröneho na TKO ve druhém kole. Po dominantním návratu...
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