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Kvíz: Léto s kovbojem nás baví už 50 let! Jak dobře oblíbenou komedii znáte?

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Jedna z nejpopulárnějších českých hereček Daniela Kolářová oslavila před pár dny jubilejní 80. narozeniny. Za pár týdnů, konkrétně 15. října, pak uplyne přesně 50 let od premiéry jednoho z jejích nejslavnějších filmů, komedie Léto s kovbojem. A to už je dost důvodů k tomu si tuto komedii krátce připomenout. Nesmrtelná klasika dokázala dokonale skloubit idylickou vesnickou atmosféru s vděčnou romancí, kterou si diváci rádi pouštějí dodnes. Jak dobře si komedii pamatujete?
Kvíz: Léto s kovbojem nás baví už 50 let! Jak dobře oblíbenou komedii znáte?

Kvíz: Léto s kovbojem nás baví už 50 let! Jak dobře oblíbenou komedii znáte?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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