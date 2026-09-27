Konkurence se třese strachy. Německý řetězec s kvalitním levným zbožím otevírá v Česku další megadiskonty

Německý diskontní řetězec Woolworth posiluje své pozice na českém trhu. Během jediného dne, ve čtvrtek 24. září 2026, zahájily provoz hned dvě nové prodejny. První zákazníky přivítal obchod v městské části Praha 6 na adrese Fajtlova 1090/1, konkrétně v obchodním centru Šestka. Druhá prodejna se otevřela v Ostravě, a to v OC Hrabová, na adrese Prodloužená 807.
Obě nové pobočky nabízej zákazníkům kompletní sortiment – od oblečení pro celou rodinu přes bytové doplňky až po drogistické zboží a sezónní dekorace. Woolworth tak rozšiřuje možnosti pro ty, kdo hledají cenově dostupné produkty na jednom místě.
Od módy po dekorace – vše pod jednou střechou
Hlavní předností Woolworthu je široká škála nepotravinářského sortimentu. Zákazníci nemusí objíždět několik specializovaných obchodů, když potřebují doplnit šatník, vybavit domácnost nebo koupit drobný dárek.
V nabídce najdete dámskou, pánskou i dětskou módu, bytový textil, domácí potřeby, dekorativní předměty, drogistické a papírenské výrobky nebo galanterní zboží. Nechybí ani dárkové artikly a sezónní kolekce. Řetězec kombinuje vlastní značky s produkty dalších výrobců a pravidelně doplňuje akční zboží.
Právě tato rozmanitost a cenová dostupnost oslovuje zákazníky, kteří chtějí vyřídit více věcí najednou a zároveň neplánují utrácet velké částky.
Bleskurychlá expanze – už 33 prodejen ve všech krajích
Woolworth patří mezi zavedené německé diskontní řetězce s více než 800 prodejnami v Německu. Svou síť aktivně rozšiřuje také v dalších evropských zemích včetně Polska, Slovenska a Rakouska.
Na český trh vstoupil teprve v červnu 2025 otevřením první prodejny v Třebíči. Od té doby tempo expanze výrazně zrychlil. Otevřením nových poboček v Praze a Ostravě dosáhl Woolworth v České republice celkového počtu 33 prodejen. Tím úspěšně završil pokrytí všech 14 krajů.
Společnost plánuje další růst a hledá vhodné lokality v nákupních centrech, městských čtvrtích i dalších dobře dostupných obchodních oblastech. Razantní expanze ukazuje, že německý diskont si v Česku rychle získává zákazníky a stává se vážnou konkurencí pro zavedené řetězce jako Pepco nebo KiK.
Zdroje článku: Nové a znovuotevřené, akcniceny.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková