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Singapurská jízda: Bottas na kole a Verstappen na vrcholu

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Velká cena Singapuru nepřinesla jenom první noční závod sezóny, ale také ukázala její náročné podmínky. Ty ale nezastavily Maxe Verstappena, který městský okruh ovládl. Mezitím McLaren řešil týmovou kolizi a Andrea Kimi Antonelli dále směřuje k titulu.
419 kilometrů, kolize McLarenu a Verstappenova dominance. Takový byl Singapur.

419 kilometrů, kolize McLarenu a Verstappenova dominance. Takový byl Singapur.

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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