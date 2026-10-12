Singapurská jízda: Bottas na kole a Verstappen na vrcholu

Cyklotoulky s Valtterim Bottasem
Velká cena Singapuru je známá svojí náročností i co se teplotních podmínek týče. Podobné podmínky panovaly i v Malajsii, ale neodradily Valtteriho Bottase v jeho výzvě dojet na další závod na kole.
Pilot týmu Cadillac je nadšeným cyklistou a místo toho, aby se připojil ke svým kolegům v soukromém letadle, se rozhodl ujet celou cestu ze Sepangu do Singapuru na kole. Celkem najel neuvěřitelných 419 kilometrů, a to vyzkoušel zajímavý terén.
„Bylo to dobrodružství. Za dva dny jsem viděl prakticky celou Malajsii, a to hlavně její divokou stránku – džungli, plantáže. Nejlepší bylo jezdit v noci. Zvuky v džungli, všechna ta zvířata, to bylo fakt super. Překonal jsem pár malých strachů. Nemám rád hady, ale pár jsem jich viděl a byli fakt v pohodě. Někdy se do věcí prostě musíte vrhnout. Zní to jako šílený nápad, ale bylo to v pohodě.“
Sportovní aktivity se nevyhnuly ani zbytku pilotů. Ti ale zvolili úplně něco jiného. Jelikož se všichni snaží držet evropského času, musí se přes noc nějak zabavit. Lando Norris se například věnoval padelu.
„Každou noc hraju padel asi tři, tři a půl hodiny. Baví mě to. Taky mám pocit, že den má víc hodin. Je tu spousta věcí, které se dají dělat. Je to fajn malé město a potkávám tu skvělé lidi. Nechtěl bych to takhle všude, ale díky tomu se mi teď i snáze vrací domů, protože jsme v podstatě ve stejném časovém pásmu.“
Bolest v oranžové
V sobotu se štěstí týmu McLaren v prvním sprintu v Singapuru změnilo z relativního vzestupu na propad. Lando, podporovaný společností Allwyn, a jeho týmový kolega Oscar Piastri vypadali, že si zajistí silné dvojité bodové umístění, když jeli na čtvrtém a pátém místě, ale v závěru závodu se Lando pokusil týmového kolegu předjet. Jeho pokus ale vyústil v kolizi, která ukončila závod Oscara a Landa odsunula na osmé místo.
Zpočátku Lando neprojevil lítost a prohlásil, že by se o mezeru vždy pokusil. O několik hodin později však, když se uklidnil, se za incident omluvil. „Byla to moje chyba a zklamal jsem tým. Omluvil jsem se také všem, dlužím jim omluvu a příště se polepším.“
Na to, aby to dokázal, nemusel dlouho čekat. Na trati, která nevyhovovala vozu týmu, neměl ani jeden z pilotů McLarenu tempo potřebné k boji o vítězství v nedělním závodě. Díky dvojitému předjetí Lewise Hamiltona v závěrečné fázi závodu se však Lando dostal na čtvrté místo před Oscara.