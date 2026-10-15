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Koupila si Rwanda F1, aby vylepšila svůj autoritářský obraz?

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Během tohoto týdne rezonuje éterem především jedna zpráva, a to návrat F1 do Afriky. Ve Rwandě by se podle všeho mělo závodit už brzy, na začátku třicátých let.
Koupila si Rwanda F1, aby vylepšila svůj autoritářský obraz?

Koupila si Rwanda F1, aby vylepšila svůj autoritářský obraz?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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