Rafael Câmara míří do týmu Haas

Rafael Câmara míří do týmu HaasPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rafael Câmara míří do formule 1. U Haasu nahradí Estebana Ocona.
Článek byl publikován 15.10.2026 16:03
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