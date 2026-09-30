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Sestřičky v retro uniformách nadchly pacienty a zbouraly sociální sítě

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Tisíce lajků a komentářů sbírají sestřičky z oddělení lůžek následné péče ve Stodské nemocnici na jižním Plzeňsku. Kromě modrobílých stejnokrojů měly samozřejmě i patřičné odznáčky. Šlo o jednodenní akci, někteří diskutující ale mají jasno. Tyto stejnokroje by klidně zavedli znovu.
Sestřičky v retro uniformách nadchly pacienty a zbouraly sociální sítě

Sestřičky v retro uniformách nadchly pacienty a zbouraly sociální sítě

Zdroj: Nemocnice Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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