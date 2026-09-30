Sestřičky v retro uniformách nadchly pacienty a zbouraly sociální sítěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sestřičky v retro uniformách nadchly pacienty a zbouraly sociální sítě
Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v 6. kole extraligy s Plzní 1:4, připsali si třetí porážku za sebou a v...
Pomocí dřepů rozpumpovat srdce, míčem doslova vybít bacily nebo se proběhnout tlustým střevem, a to se vším...
Srážka dvou nákladních vozidel ochromila v úterý odpoledne provoz na 50. kilometru dálnice D5. Hasiči...
Po dvou letech skončily stavební práce na hlavní budově kreativní zóny DEPO2015. Bývalá trolejbusová hala...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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