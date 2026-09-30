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Travesti show pomůže vybrat peníze na prsatou Andulu, využije se na kurzech první pomoci

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Prsa nejsou překážka! Tak zní kampaň plzeňské pobočky Českého červeného kříže, který pořádá kurzy první pomoci pro veřejnost. Výzkumy totiž dokazují, že panuje stud z odhalení ženského hrudníku. Chtějí proto pořídit prsatou resuscitační figurínu. Peníze plánují vybrat na benefiční travesti show.
Travesti show pomůže vybrat peníze na prsatou Andulu, využije se na kurzech první pomoci

Travesti show pomůže vybrat peníze na prsatou Andulu, využije se na kurzech první pomoci

Zdroj: Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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