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Sestřelit jeden nestačí. Roje dronů ukazují děsivou podobu války budoucnosti

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Roje dronů zvládají spolupráci bez vůdčího stroje. Americké testy ukázaly jejich možnosti. Samostatný let přitom ještě neznamená samostatný výběr cíle.
Čtyři experimentální drony T-Swarm 800 za letu proti šedé obloze.

Čtyři experimentální drony T-Swarm 800 za letu proti šedé obloze.

Zdroj: Ayden Norcross / U.S. Army National Guard, Wikimedia Commons, public domain.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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