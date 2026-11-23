Z obyčejného školního vystoupení malé Elisabeth se stala nečekaná senzace na sociálních sítích. Posluchače překvapilo, jak moc její hlas připomíná Daru Rolins.
Ve slovenském Humenném se během školního vystoupení odehrál moment, který si přítomní jen tak nezapomenou. Malá Elisabeth se postavila před spolužáky a učitelky a pustila se do písně známé slovenské zpěvačky Dary Rolins. Nešlo přitom jen o to, že si vybrala známý hit. Její hlas nápadně připomínal samotnou Daru z doby, kdy byla ještě dítě. Z krátkého vystoupení se následně stalo video, které zaujalo stovky lidí na sociálních sítích. Nakonec se dostalo i k ženě, jejíž hlas malá zpěvačka tak věrně připomínala.
Vybrala si píseň, která jí dokonale sedla
Elisabeth si pro své vystoupení zvolila skladbu Až raz budem učitelkou, kterou nazpívala Dara Rolins. Před publikem ve škole ji zazpívala s překvapivou jistotou a právě podobnost jejího hlasu s dětskou Darou začala okamžitě přitahovat pozornost. Škola následně vystoupení zveřejnila na sociálních sítích a pod videem se začaly hromadit reakce. Lidé si všímali především barvy hlasu, způsobu zpěvu a celkového projevu malé Elisabeth. „Krásné vystoupení. Opravdu jako Darinka,“ napsala jedna z fanynek. Další komentující přidala: „Wauuu, jako Darinka, šikovné děvčátko,“ a nechybělo ani stručné hodnocení „Zní úplně stejně!“
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Na dětském vystoupení je samozřejmě nejdůležitější radost ze zpívání, tentokrát ale zaujalo něco navíc. Lidé v komentářích začali Elisabeth přirovnávat přímo k malé Daře Rolins a někteří jí dokonce předpovídali budoucnost na pódiu. „Budoucí superstar,“ zhodnotila její výkon jedna z divaček. Podobné reakce hezky ukazují, jak silně může zapůsobit dětský hlas, když v něm posluchači poznají něco známého. U Elisabeth navíc nešlo jen o výběr písně. Podle reakcí posluchačů je zaujala především samotná barva jejího hlasu, která jim připomněla zpěvaččin projev z dětství.
Nejzajímavější část celého příběhu přišla ve chvíli, kdy se video dostalo přímo k Daře Rolins. Slovenská zpěvačka si nahrávku malé Elisabeth všimla a následně ji sama sdílela na svém instagramovém profilu. Dívce tím zároveň dala najevo, že podobnost hlasů slyší také ona sama. Její reakce byla krátká, ale výmluvná: „Jako kdybych slyšela sama sebe,“ napsala Dara. Na SvětěKreativity.cz jsme psali další příběhy, třeba o kontroverzní lekci středoškolského učitele.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Instagram zssnp1humenne, Instagram Dary Rolins
Článek Holčička na základní škole zazpívala písničku Dary Rolins: „Jako kdybych slyšela sama sebe,“ reaguje zpěvačka pochází z webu Světkreativity.