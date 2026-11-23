Policisté v Ostravě darovali krev. Téměř třetina přišla k odběru poprvé
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Policisté v Ostravě darovali krev. Téměř třetina přišla k odběru poprvéZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 23.11.2026 08:52
Vítězstvím 4:1 ukončili Vítkovice sérii dlouhých neúspěchů v soubojích s Hradcem Králové. Východočechy dnes...
Záchranu rybářů z bahnitého a nestabilního prostředí na přítoku Černého potoka do vodní nádrže Slezská...
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na zhotovitele poslední části jižního obchvatu Opavy...
Zámek Štáblovice na Opavsku se opět promění v pohádkový vánoční svět. Návštěvníky čekají slavnostně...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →