Obyčejné hrnky, ze kterých se kdysi pila káva nebo čaj, se vrací do módy. Některé se nabízí za stovky korun. Rozhoduje ale víc faktorů.
Možná ho máte ještě někde v kuchyňské skříňce, možná z něj ráno popíjíte čaj. Má barevný květinový vzor, zvláštně tvarované ouško nebo typické rýhování u spodního okraje.
Dřív sloužil k ranní kávě, meltě či čaji a nikdo nad ním příliš nepřemýšlel. Dneska se podobné kousky objevují třeba i v internetových bazarech a zajímají se o ně lidé, kteří si chtějí připomenout podobu československých domácností ve druhé polovině 20. století. Co prozradí značka na spodní straně
Než začnete hledat kupce, pokud doma najdete hrneček většího stáří, začněte tím, že ho otočíte. Na spodní straně bývá značka výrobce, která
může napovědět, odkud porcelán pochází. Mezi známé české producenty patřily například Thun z Klášterce nad Ohří a Nové Role nebo porcelánka v Dubí u Teplic.
U dubských výrobků se objevuje písmeno D, kolikrát doplněné korunkou. Starší kusy mohou nést také nápis
CZECHOSLOVAKIA. Ten je užitečnou stopou, sám o sobě ale neurčuje přesné datum výroby. Historické značky se totiž v průběhu desetiletí měnily a některé se používaly dlouhou dobu.
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Pokud jde o historii, po druhé světové válce přešla řada porcelánek pod státní správu a po znárodnění se výroba postupně soustředila do národních podniků. Dubská porcelánka byla od roku 1958 součástí koncernu Karlovarský porcelán. Tento způsob organizace výroby přetrval až do roku 1991.
Porcelán byl běžnou součástí domácností, ale zároveň představoval něco slavnostnějšího než obyčejné každodenní nádobí. Soupravy se pořizovaly do výbavy, dostávaly se jako svatební dary a schovávaly se pro návštěvy. Některé hrnky se používaly každý den, jiné čekaly ve vitríně na zvláštní příležitost. Fotografie: Zelenymuzik / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0 Kolik za ně chtějí prodejci dnes?
Aktuální bazarové nabídky ukazují, že ceny jsou velmi rozdílné. Na Sbazaru se například objevila sada šesti hrnků z Dubí ze 70. let za 599 korun. Jiný prodejce
nabízí dva retro hrnky za 120 korun za kus, případně oba za 199 korun. Tři starší hrnky z Lubence se značkou Czechoslovakia jsou nabízeny za 250 korun. Vyšší částky se objevují u vybraných kusů a dekorů, rozhodně ale nejde o běžnou cenu každého starého hrnečku.
Sběratelé se obvykle nezajímají jen o stáří, na to je dobé myslet. Důležitý je také konkrétní dekor, výrobce a zachovalost. Vyšší pozornost mohou přitahovat méně obvyklé motivy,
například výrazné květinové vzory, ovoce nebo geometrické zdobení. Velkou roli hraje samozřejmě i stav. Praskliny, různé oťuky, setřený dekor nebo poškozené zlacení cenu snižují. Naopak kompletní sada ve velmi dobrém stavu může být zajímavější než několik náhodně poskládaných hrnků. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i o vzácném skle z dob socialismu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
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