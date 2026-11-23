Samuel L. Jackson jako král maloměstského podsvětí. Novinka Taylora Sheridana ukazuje první trailer
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Samuel L. Jackson jako král maloměstského podsvětí. Novinka Taylora Sheridana ukazuje první trailer
Článek byl publikován 23.11.2026 09:05
Před pár dny nám Amazon MGM Studios konečně sdělilo, kdo bude novým Jamesem Bondem. Je pak hezkou shodou...
Komedie zůstanou asi navždy jedním z nejvděčnějších žánrů, které v našich končinách budou slavit úspěch....
Když se Lino Ventura a Marlène Jobert vydají v ulicích Paříže po stopě zmizelého svědka, nepotřebují k tomu...
TV Nova ve čtvrtek zakončila divácky oblíbený seriál Boží plán, na jehož úspěch se chystá od příštího týdne...
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →