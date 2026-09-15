BVP-1 mělo kanón i raketu. Přesto jeho pancíř neochránil vojáky před běžnou velkorážnou puškou

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BVP-1 mělo kanón i raketu. Přesto jeho pancíř neochránil vojáky před běžnou velkorážnou puškouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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BVP-1 mělo pěchotu dopravit bojištěm, plavat a bojovat v prostředí po jaderném útoku. Proč jeho přednosti doprovázily tvrdé kompromisy?
ásové bojové vozidlo pěchoty BMP-1 zachycené z boku.
Zdroj: Unknown author/U.S. Department of Defense Public domain
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