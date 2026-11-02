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Obyčejný padající rampouch z vaší střechy vás drtivě zruinuje. Pojišťovna naprosto odmítne plnění

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S prvním sněhem a náledím se každoročně vrací spor o to, kdo má v šest ráno vzít do ruky hrablo. Zjistěte, jak funguje takzvaný chodníkový zákon, kdy za pád na ledu odpovídá obec, proč vás pád sněhu ze střechy může zruinovat a jaká pravidla platí pro chodce.
Muž s plastovým hrablem odklízí napadaný sníh z chodníku před obytným domem.

Muž s plastovým hrablem odklízí napadaný sníh z chodníku před obytným domem.

Zdroj: Andrea Booher / FEMA Public domain
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 21:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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