Obyčejný padající rampouch z vaší střechy vás drtivě zruinuje. Pojišťovna naprosto odmítne plnění

První sněhová nadílka a ranní námraza přinášejí do ulic měst i menších obcí každoroční nejistotu, kdo má vlastně povinnost vyčistit zasněžený chodník před rodinným či činžovním domem. Zatímco dříve museli majitelé nemovitostí vstávat za svítání a odklízet cizí obecní majetek pod hrozbou pokuty, dnešní legislativa přenáší hlavní tíhu na obce. Přesto však existují nebezpečné výjimky, zejména u padajícího ledu ze střech, kde majitelům domů stále hrozí milionové odškodnění za způsobený úraz.
Zásadní průlom přinesla velká novela, pro kterou se vžil lidový název chodníkový zákon. Tato právní úprava novelizovala
paragraf dvacet sedm zákona o pozemních komunikacích a zrušila desítky let trvající stav, kdy majitel nemovitosti odpovídal za stav cizího pozemku pouze proto, že sousedil s jeho plotem či zdí. Od tohoto okamžiku nese primární odpovědnost za schůdnost chodníku jeho skutečný vlastník, což bývá v naprosté většině případů příslušné město nebo obec.
Obce se zpočátku bránily argumentem, že nemají dostatek techniky ani zaměstnanců, aby dokázaly ošetřit stovky kilometrů pěších tras během několika desítek minut. Zákon je však neúprosný v tom, že vlastnictví přináší nejen práva, ale i povinnosti a břemena. Stejně jako u sporů o údržbu zeleně, kde platí jasná pravidla popsaná v našem článku pro
spadané listí a větve od souseda na zahradě, ani na ulici nelze nutit soukromou osobu k bezplatné údržbě obecního majetku. Kdy za pád na namrzlém chodníku odpovídá město a obec
Pokud chodec uklouzne na zledovatělém nebo neprohrabaném obecním chodníku a zlomí si nohu, jeho první kroky s žádostí o odškodnění by měly směřovat na radnici. Vlastník komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti, kterou nebylo možné předvídat. Konkrétní postupy a časové limity pro zimní zásahy podrobně upravuje
prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích, která rozděluje místní komunikace do několika tříd podle jejich dopravního a pěšího významu.
Obec se může své odpovědnosti zprostit pouze v případě, kdy prokáže, že nebylo v mezích jejích technických možností závadu odstranit ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Jestliže například začne kalamitní sněžení uprostřed noci, nelze očekávat, že v šest ráno budou všechny vedlejší uličky beze zbytku suché. Pokud však obec nechá frekventovaný chodník u školy, polikliniky či zastávky autobusu ležet ladem několik dnů pod vrstvou ušlapaného ledu, její pochybení je nezpochybnitelné.
Za sníh a padající rampouchy ze střechy nese plnou právní odpovědnost výhradně vlastník nemovitosti. Zdroj: Brocken Inaglory / Wikimedia CC BY SA 3.0 Rampouchy a sníh ze střechy zůstávají noční můrou majitelů domů
Mnoho vlastníků nemovitostí se po schválení chodníkového zákona mylně domnívá, že se jich zimní údržba kolem domu už vůbec netýká. To je však osudový omyl, který může vést k obrovským finančním ztrátám i trestnímu stíhání. Zatímco povrch obecního chodníku má na starosti radnice, vše, co visí nad ním ze sousední budovy, je výhradní starostí majitele stavby. Závazná pravidla určuje
paragraf dva tisíce devět set třicet sedm občanského zákoníku, který ukládá povinnost nahradit škodu způsobenou věcí nebo zřícením části budovy.
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Jestliže z okapu visí metrové rampouchy nebo se na šikmé střeše vytvořil těžký sněhový převis, majitel domu je povinen zajistit bezpečný stav nebo rizikové místo viditelně označit a ohradit. Pokud uvolněný kus ledu spadne na procházejícího chodce či zaparkované vozidlo, veškerou vinu i bolestné hradí majitel budovy. Ochranu nemovitosti před zimním řáděním počasí a vichřicemi rozebírá také náš článek o tom, jak funguje
zabezpečení domu a střechy při silném větru včetně prevence škod na cizím majetku. Povinnosti samotných chodců a princip zjevného nebezpečí
Odpovědnost obce za stav chodníků neznamená, že se chodec může po městě pohybovat zcela bezstarostně s mobilem v ruce. České soudy i Nejvyšší soud v řadě precedentních rozsudků zdůrazňují zásadu vlastní odpovědnosti každého člověka. Podle obecných pravidel, která vytyčuje
paragraf dva tisíce devět set občanského zákoníku o prevenci škod, je každý povinen chovat se tak, aby předcházel újmě na svém vlastním zdraví i majetku. Obec odpovídá za schůdnost chodníku avšak chodec musí svou chůzi přizpůsobit stavu povrchu a zimnímu počasí. Zdroj: Daniel Case / Wikimedia CC BY SA 3.0
Chodec musí v zimním období počítat se zhoršenými podmínkami a přizpůsobit tomu styl chůze i obuv. Pokud je celá ulice viditelně pokrytá souvislou vrstvou ledu a člověk vyrazí v nevhodných botách s hladkou podrážkou a navíc spěchá, soud při posuzování nároku na odškodnění často určí výraznou spoluvinu poškozeného. V takovém případě se vyplácené odškodnění může krátit o třicet, padesát nebo dokonce sedmdesát procent.
Chodníky kde se sníh v zimě neuklízí vůbec
Mnoho lidí překvapí skutečnost, že obec nemusí v zimním období uklízet úplně všechny chodníky na svém území. Zákon umožňuje samosprávám vydat obecně závazné nařízení, kterým vymezí úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Tento seznam musí být veřejně přístupný a jednotlivé úseky bývají přímo v terénu označeny informačními tabulkami.
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Pokud vstoupíte na chodník, který je v obecním nařízení oficiálně označen jako neudržovaný, činíte tak na vlastní nebezpečí a v případě pádu a zranění nemáte vůči obci nárok na žádné odškodnění. Při soukromé údržbě vlastních vjezdů a přístupových cest pak buďte opatrní s chemickým posypem, protože posypová sůl způsobuje destrukci betonu i spár, jak detailně rozebírá náš průvodce výše.
Srovnání právní odpovědnosti při zimních nehodách
Následující přehledná tabulka shrnuje nejčastější zimní situace, se kterými se majitelé domů i pěší setkávají. Ukazuje, kdo v konkrétních případech odpovídá za škodu na zdraví a jaká preventivní opatření jsou nejúčinnější.
Místo nebo příčina nehody Kdo nese odpovědnost Právní předpis Podmínka odškodnění Doporučená prevence Pád na obecním chodníku Příslušná obec nebo město Zákon o pozemních komunikacích Závada nebyla předvídatelná běžnou chůzí Fotodokumentace místa a lékařská zpráva Pád sněhu a ledu ze střechy Vlastník přilehlé budovy Občanský zákoník škoda způsobená věcí Prokázání pádu materiálu z daného objektu Montáž sněhových zábran a pojištění odpovědnosti Úraz na soukromém přístupovém chodníku Vlastník soukromého pozemku Občanský zákoník obecná prevence Návštěva či pošťák uklouzl na neudržované cestě Pravidelný mechanický úklid a inertní posyp štěrkem Pád na neudržovaném obecním úseku Chodec nese následky sám Obecně závazné nařízení obce Úsek je řádně schválen jako neudržovaný v zimě Respektování informačních tabulek a obezřetnost Praktická doporučení pro klidnou zimu bez soudních sporů
I když zákon zprostil majitele domů povinnosti odhazovat sníh z cizích obecních chodníků, sousedská slušnost a dobré vztahy často velí před vchodem alespoň úzký pás prohrábnout. Pokud se k úklidu rozhodnete, postupujte obezřetně. Nikdy neodklízejte sníh tak, že vytvoříte ledové zrcadlo politím horkou vodou, protože v takovém případě byste svým aktivním zásahem vytvořili nebezpečnou překážku a mohli byste nést odpovědnost za přímé zavinění.
Každý majitel rodinného i bytového domu by měl mít sjednáno kvalitní pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti s dostatečným limitem plnění. Na střeše nechte před zimou zkontrolovat stav sněhových zachytávačů a háků, které zabraňují lavinovému sesuvu zledovatělé masy. Těchto několik jednoduchých kroků vás ochrání před zbytečným stresem a zajistí bezpečný průchod pro celou rodinu i sousedy.
Zdroje fotografií Odklízení sněhu z chodníku před domem: Andrea Booher / FEMA Public domain Rampouchy a převisy sněhu na střeše budovy: Brocken Inaglory / Wikimedia CC BY SA 3.0 Prohrabaný průchod na zasněženém chodníku: Daniel Case / Wikimedia CC BY SA 3.0