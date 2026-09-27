Seniory pobláznily houby, pro plné košíky málem riskovali zdraví

Milovníci podzimu a přírodních pochutiny se přece jen dočkali. Déšť a vlhké počasí přejí růstu hub a jihomoravské lesy se v těchto dnech plní houbaři. Někteří z nich ale pro plný košík zbytečně riskují.
Policisté proto připomínají, že i v zápalu sběru je potřeba mít na paměti základní bezpečnostní pravidla. Výprava za plným košíkem totiž nemusí vždy skončit podle představ. Například na Hodonínsku během dvou dnů hlídky pátraly hned po dvou houbařích.
V rozsáhlé lesní oblasti v okolí Bzence se ztratili dva důchodci. V úterý se na policisty krátce před třetí hodinou odpoledne obrátila rodina sedmasedmdesátiletého seniora. Muž ráno odjel autem na houby do lesů.
„Ve smluvenou dobu se však nevrátil domů a rodina později nalezla u lesa pouze jeho zaparkovaný automobil. Telefon mu sice vyzváněl, hovory ale nepřijímal. Příbuzní proto měli obavu, zda nezabloudil nebo se mu něco nestalo," popsal policejní mluvčí Petr Vala.
Policisté proto obratem vyrazili do rozsáhlého porostu. Senior se ale obratem našel sám, živý a zdravý se vrátil ke svému autu. Celá situace ho překvapila. Při sbírání hub se prý zapomněl a kvůli horšímu sluchu neslyšel vyzvánění telefonu.
Do stejné oblasti policisté zamířili ve čtvrtek. Krátce před třetí hodinou odpoledne se jim ozvala žena, která přijela vlakem a následně vyrazila do lesa na houby. Po několika hodinách chůze už nedokázala najít cestu zpět.
„Přesnou polohu ženy se zpočátku nepodařilo určit, a do pátrání proto vyrazilo několik policejních hlídek. Ženu krátce nato nalezl pracovník Lesů České republiky. Přestože měla plný košík hub, byla už promočená a vysílená. Naštěstí neutrpěla žádné zranění," objasnil Vala.
Před cestou do lesa je vhodné říct blízkým, kam míříte a kdy se přibližně vrátíte. Pokud se zdržíte, dejte jim o tom vědět.
„Zejména lidé vyššího věku a osoby se zdravotními obtížemi by do lesa neměli chodit sami. Vezměte si plně nabitý telefon, případně i powerbanku, mějte zapnuté vyzvánění a telefon průběžně kontrolujte. Držte se známých cest a turistických stezek a všímejte si výrazných orientačních bodů. Nepodceňujte počasí ani terén. Hodí se pevná obuv, teplejší nepromokavé oblečení, voda, menší svačina a léky, které pravidelně užíváte," zdůraznil policejní mluvčí.
Pokud zabloudíte, nečekejte do setmění nebo úplného vyčerpání. Na linku 158 je potřeba zavolat včas, popsat své okolí a dále se řídit pokyny operátora.
„Po přivolání pomoci zbytečně neměňte místo, pokud vás k tomu policisté nebo operátor nevyzvou. Plný košík hub potěší, ještě důležitější je ale bezpečný návrat domů. Jestliže se váš blízký nevrátí ve smluvenou dobu a nemůžete jej kontaktovat, s oznámením policii neotálejte," dodal Vala.