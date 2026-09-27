Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Seniory pobláznily houby, pro plné košíky málem riskovali zdraví

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nejen jihomoravské lesy jsou v těchto dnech plné pokladů. V zápalu lovu hub se ovšem může stát mnohé. O tom ví dva senioři, po kterých kromě rodiny v těchto dnech pátrali také policisté. Pro plný košík zbytečně riskovali.
Seniory pobláznily houby, pro plné košíky málem riskovali zdraví

Seniory pobláznily houby, pro plné košíky málem riskovali zdraví

Zdroj: PČR
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
V Brně žije nový tygr, jeho jméno ale zoo neprozradí
V Brně žije nový tygr, jeho jméno ale zoo neprozradí
Z Novolíšeňské až pod Hády. Autobus číslo 63 začne jezdit v říjnu
Z Novolíšeňské až pod Hády. Autobus číslo 63 začne jezdit v říjnu

Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na...

Slušní lidé i fotbaloví chuligáni. Za Lužánky řeší minulost kandidátů
Slušní lidé i fotbaloví chuligáni. Za Lužánky řeší minulost kandidátů

Komunální volby se blíží závratným tempem. Kromě tradičních stran moc v Brně chtějí i menší uskupení....

Nejlepší policejní psovodi jsou z jihu Moravy, hafani zahanbili soupeře
Nejlepší policejní psovodi jsou z jihu Moravy, hafani zahanbili soupeře

Jihomoravští kynologové dokázali, že jsou zkrátka nejlepší. V soutěži družstev vybojovali prvenství a...

Na Kamenném vrchu se konečně staví, Brňané budou bydlet v roce 2030
Na Kamenném vrchu se konečně staví, Brňané budou bydlet v roce 2030

Symbolickým poklepáním základního kamene začala v tomto týdnu po několika letech příprav stavba...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.