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Z Novolíšeňské až pod Hády. Autobus číslo 63 začne jezdit v říjnu

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Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolíšeňské s novou výstavbou v lokalitě Pod Hády.
Z Novolíšeňské až pod Hády. Autobus číslo 63 začne jezdit v říjnu

Z Novolíšeňské až pod Hády. Autobus číslo 63 začne jezdit v říjnu

Zdroj: DPMB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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