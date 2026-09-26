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Na Kamenném vrchu se konečně staví, Brňané budou bydlet v roce 2030

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Symbolickým poklepáním základního kamene začala v tomto týdnu po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci.
Na Kamenném vrchu se konečně staví, Brňané budou bydlet v roce 2030

Na Kamenném vrchu se konečně staví, Brňané budou bydlet v roce 2030

Zdroj: Atelier 99
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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