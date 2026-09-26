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Případ uprchlých vězňů pokračuje. Jednoho našli v Brně, druhý spravedlnosti uniká

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Policie v Brně vypátrala jednoho ze dvou vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Po druhém muži stále pátrá.
Případ uprchlých vězňů pokračuje. Jednoho našli v Brně, druhý spravedlnosti uniká

Případ uprchlých vězňů pokračuje. Jednoho našli v Brně, druhý spravedlnosti uniká

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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