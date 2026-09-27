V Brně žije nový tygr, jeho jméno ale zoo neprozradí

Tygří skály v brněnské zoologické zahradě mají nového obyvatele. Sedmiletého tygra sumaterského si chovatelé v sobotu ráno přivezli ze Zoo Krefeld v Německu. Narodil se v NaturZoo Rheine.
Vzácná šelma si nyní zvyká na nový domov. „Náš nový samec potřebuje čas, klid a prostor, aby si postupně zvykl na nové prostředí, pachy, zvuky i své chovatele. Proto vás prosíme o maximální ohleduplnost a klid v okolí expozice Tygří skály," uvedl mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.
Chovatelé zdůraznili, že tygrovy potřeby jsou pro ně prioritou. To, kdy jej návštěvníci uvidí například ve venkovní expozici, bude záležet především na samotném zvířeti.
Zahrada se dále rozhodla, že neprozradí, jak se tygr jmenuje. „Jméno tygřího samce samozřejmě známe a budeme ho používat tam, kde je to potřeba – například při práci chovatelů nebo v rámci veterinárního tréninku. Ve veřejné komunikaci jsme se ale rozhodli jeho jméno nepoužívat," sdělil Bedřich.
Proč právě tento krok? Zřízení chce omezit personifikaci zvířete a upozornit především na to, že jde o tygra sumaterského, dále také na jeho biologii, potřeby a ochranu celého kriticky ohroženého druhu.
„Podobný přístup se v moderních zoologických zahradách objevuje stále častěji – zvíře má samozřejmě svou individualitu, ale zároveň není domácím mazlíčkem ani celebritou. Věříme, že i bez zveřejnění jména si nový obyvatel Tygřích skal získá pozornost návštěvníků především tím, čím je – mimořádnou a velmi ohroženou šelmou," zakončil mluvčí.
Tygr sumaterský
Je nejmenším žijícím poddruhem tygra a v přírodě mu hrozí vyhynutí. Jeho existence ve volné přírodě je velmi ohrožená. V rezervacích na Sumatře žije podle odhadů pouze 400 až 600 jedinců.
Za dramatickým úbytkem těchto šelem stojí hlavně ztráta přirozeného prostředí a nelegální lov. Tygří kosti a další části jejich těl jsou využívány v tradiční čínské medicíně, například při léčbě revmatismu. Na populaci má negativní vliv i masivní kácení deštných lesů, které ustupují plantážím palmy olejné pro výrobu palmového oleje.