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Nejlepší policejní psovodi jsou z jihu Moravy, hafani zahanbili soupeře

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Jihomoravští kynologové dokázali, že jsou zkrátka nejlepší. V soutěži družstev vybojovali prvenství a získali Putovní pohár policejního prezidenta. Zkouška prověřila dovednosti služebních psů i jejich souhru s lidskými parťáky.
Nejlepší policejní psovodi jsou z jihu Moravy, hafani zahanbili soupeře

Nejlepší policejní psovodi jsou z jihu Moravy, hafani zahanbili soupeře

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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