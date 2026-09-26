Nejlepší policejní psovodi jsou z jihu Moravy, hafani zahanbili soupeřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nejlepší policejní psovodi jsou z jihu Moravy, hafani zahanbili soupeře
Policie v Brně vypátrala jednoho ze dvou vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého...
Hokejisté Brna vyhráli ve 4. kole extraligy v Olomouci 4:2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži podruhé...
Nové Janáčkovo kulturní centrum v Brně dostane nábytek, technické vybavení i další prvky interiéru. Město...
S příchodem topné sezony přibývá záchranářům výjezdů k pacientům intoxikovaným oxidem uhelnatým. Ten vzniká...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →