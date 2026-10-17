Senátorem v obvodu Žďár nad Sázavou bude opět Klement, získal 54 procent hlasů

Senátorem v obvodu Žďár nad Sázavou bude opět Klement, získal 54 procent hlasůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Senátorem v obvodu Žďár nad Sázavou bude opět Klement, získal 54 procent hlasůZdroj: KDU-ČSL
Článek byl publikován 17.10.2026 14:57
Muž, který ve velkém obchodoval s pervitinem, byl obviněn jihlavskými kriminalisty. Podezřelý byl zadržen v...
Odolnost, spolehlivost a bezpečnost Jaderné elektrárny v Dukovanech na další desetiletí zajistí nová...
Je tomu týden, co se po celé zemi konaly komunální volby. Lidé v nich vybrali nové obecní zastupitele. V...
Také lesy na Vysočině čelí během víkendů náporu houbařů, podobně to bude zřejmě i zítra a v neděli....
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Uběhl rok od otevření jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Změnil dopravní situaci?
- Speciální jednotka mezi Batelovem a Jihlavou zadržela distributora pervitinu
- Investice Jaderné elektrárny Dukovany: Vyšší bezpečnost zajistí nová záložní kotelna
- Čtenáři Jihlavské Drbny hodnotili výsledky voleb v Jihlavě. Jak jsou s nimi spokojení?